Două zile fără școală în Capitală

149981 – 25022018 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea: În urma avertizarii de cod portocaliu de ger, viscol si ninsoare, scolile, gradinitele si liceele din Capitala vor fi inchise luni si marti. Echipele DGASMB impreuna cu Politia Locala si echipajele SABIF vor intensifica actiunile de identificare si adapostire a oamenilor strazii, astfel incat acestia sa nu sufere de frig

Gabriela Firea: ”Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, care prevad vant, ger si ninsori temporar abundente, dupa o analiza pe care am realizat-o, extrem de responsabil, cu prefectul Capitalei, cu directorul ANM Bucuresti- Ilfov si cu inspectorul general scolar al Municipului Bucuresti, am luat impreuna decizia ca luni si marti sa nu aiba loc cursuri in Bucuresti. Referitor la eventualele critici care vor aparea legate de aceasta masura, reiteram faptul ca pe noi ne intereseaza viata cetatenilor si sanatatea acestora si mai putin criticile nefondate. Mai bine sa luam masuri de preventie suplimentare decat sa regretam dupa aceea”.

La randul sau, inspectorul general scolar al Municipiului Bucuresti, Florin Lixandru, a declarat ca in cursul zilei de duminică au fost informati de aceasta masura si directorii unitatilor de invatamant: „Am discutat cu reprezentantii Ministerului Educatiei intentia de a suspenda cursurile pentru zilele de luni si marti in toate unitatile de invatamant preuniversitar, pornind de la invatamantul prescolar, gimanzial si liceal, cel putin in cele de stat, iar in unitatile de invatamant particular, decizia apartine conducerilor acestora”.

Totodata, avand in vedere ca se anunta intensificari ale vantului, edilul sef a solicitat in mod expres firmelor care detin panouri publicitare, sa le asigure astfel incat sa nu puna cetatenii in pericol, dar si reprezentantilor Directiei de Control sa intensifice actiunile de verificare a acestora.

Mancare calda, ceai, imbracaminte si incaltaminte adecvata pentru oamenii fara adapost

Gabriela Firea a solicitat Directiei de Asistenta Sociala sa identifice si sa conduca la centrele sociale cat mai multi oameni fara adapost, iar echipele mobile sa distribuie mancare calda si ceai: „Avand in vedere ca urmeaza nopti foarte friguroase am solicitat in mod expres Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti sa colaboreze indeaproape cu reprezentantii Politiei Locale pentru a-i transporta pe oamenii strazii in adaposturile Primariei Capitalei, iar celor care nu doresc, din pacate, sa se cazeze in adaposturile sociale sa li se ofere o masa calda, ceai, paturi, imbracaminte si incaltaminte adecvata. Noaptea trecuta, politistii locali au transportat la centrele sociale 6 persoane si, potrivit reprezentantilor DGASMB, 31 de persoane care refuza constant adapostirea sunt deja monitorizate de echipele Directiei de Asistenta Sociala. Inca din data de 22 februarie, echipe mobile ale DGASMB distribuie ceai si supa calda in zone cunoscute ca fiind frecventate de persoane fara adapost. Am solicitat de asemenea ASSMB sa asigure locuri suficiente in cele 19 spitale pe care le are in administrare, astfel incat sa fie pregatiti sa primeasca, daca este necesar, persoanele fara adapost care au nevoie de ingrijiri medicale si reamintesc faptul ca Municipalitatea a pus la dispozitia cetatenilor un Telverde 0.800.800.868 pentru sesizari, avarii, RADET etc. Totodata, fac un apel catre bucuresteni sa sesizeze la acest numar de telefon, dar si la numarul 021/9524 prezenta pe strada sau in scarile blocurilor a persoanelor fara adapost pentru ca acestea sa fie preluate de Politia Locala si transportate la centrele sociale ale Capitalei”.

In prezent, in adapostul pentru femei, barbati si familii de la Pallady, care are o capacitate de 500 de locuri, sunt cazate 439 de persoane, iar la adapostul din str. Viilor, au fost cazate 42 de persoane. A fost suplimentat cu 25 de locuri adapostul de urgenta pentru barbati de la Berceni – sos. Berceni nr 12-, in spatele spitalului de geriatrie Sf Luca).

Peste o mie de utilaje pregatite de interventie

Referitor la actiunile operatorilor de deszapezire, in toate sectoarele Capitalei sunt pregatite sa actioneze: 1.039 de utilaje dintre care 671 apartin operatorilor de deszapezire, iar restul de 368 apartin institutiilor subordonate Primariei Municipiului Bucuresti; 4.448 operatori manuali dintre care 2.692 sunt angajati ai firmelor de deszapezire, iar 1.756 ai institutiilor subordonate Municipalitatii; exista un total de 21.429 tone stoc de material antiderapante.

Pe parcursul noptii de sambata spre duminica, operatorii de salubritate au imprastiat materialule antiderapante in zona rampelor, pantelor, podurilor, in statiile RATB si in principalele intersectii. Traficul rutier se desfasoara in conditii normale de iarna.

Operatorii au comunicat ca s-a actionat cu 281 de utilaje.