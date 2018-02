Dragnea, de acord cu Iohannis

149630 – 01022018 – Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca este de acord cu declaratiile lui Klaus Iohannis, facute dupa intalnirea cu liderii Comisiei Europene. ”E o chestiune in care ma voi implica total si voi face tot ce poate face un presedinte” pentru ca independenta justitiei sa nu fie afectata, a declarat Iohannis.

”Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere, am spus cu alte cuvinte acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile CCR. Sustin acelasi punct de vedere, ca este o problema care tine de Romania, vom gasi punctele de vedere comune, actul de justitie sa fie incurajat si intern. Nu mai ramane forma adoptata pentru ca vor adoptate in acord cu deciziile CCR. Revin la declaratia lui Iohannis ca va face tot ce este posibil ca aderarea la Schengen si inchiderea MCV sa nu fie afectate de aceste legi”, a declarat Dragnea.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca independenta justitiei ramane intangibila si a sustinut ca se implica foarte multe in privinta legilor justitiei si este optimist legat de parcursul final al acestora. ”Personal, sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi, in varianta cea mai buna, imbunatatite, legi care pot fi folosite practic. Dar cel mai important obiectiv al meu ramane acelasi: independenta justitiei romane ramane intangibil. E o chestiune in care ma voi implica total si voi face tot ce poate face un presedinte”, a afirmat Klaus Iohannis, in conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Presedintele Iohannis a precizat ca avem o problema majora cu legile justitiei si cu codurile in Romania.

”Insa aceasta problema trebuie sa o rezolvam in Romania. Degeaba asteptam sa vina cineva din afara sa ne prezinte o solutie. Solutia este la noi si din acest motiv am insistat mai mult decat in alte situatii sa avem solutii legislative care, sigur, satisfac si nevoile sistemului de acasa, dar care satisfac si criteriile general valabile, pe care le numim noi valorile europene. De aceea, ma implic si foarte mult si sunt optimist in ceea ce priveste parcursul final. Acum suntem intr-o faza intermediara. Ati vazut ca deja a doua lege a fost trimisa inapoi de CCR pentru imbunatatiri. Acest proces va mai dura o vreme si evident ca asteptarea mea este ca la final sa avem legi care tin cont de deciziile CCR si vin sa imbunatateasca intregul cadru, dar, pe de alta parte, legi care pastreaza, garanteaza, intaresc independeta justitiei si inlesnesc actul de justitie in Romania si pentru asta cel putin eu ma agit destul de mult. Se vede, nu se vede, este partea a doua”, a mai declarat seful statului.

Klaus Iohannis a sustinut ca este foarte preocupat in legatura cu procedurile legislative in ceea ce priveste modificarile legilor justitiei. – sursa: Aktual24.ro, foto: Antena 3