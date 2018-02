Marian Petrache, președintele CJ Ilfov: Nu mai putem funcționa cu peste 3.000 de localități și 41 de județe

149901 – 20022018 – Anunțul făcut de premierul Viorica Dăncilă, precum și de ministrul Dezvoltării, Paul Stănescu, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, legat de excedentul primăriilor, îmi confirmă încă odată politica falimentară practicată de guvernele PSD pentru România, declară Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov. ”Ce ne spun cei doi demnitari? Că excedentele bugetare ale primăriilor, folosite până acum exclusiv pentru dezvoltare, pentru investiții, pot fi utilizate de acum înainte și pentru plata salariilor. Ca să înțelegem mai bine, dau următorul exemplu: E ca și cum am merge la o cursă de mașini, am da salariul pilotului, dar nu am mai avea bani și pentru combustibilul necesar pentru mașină. Cu alte cuvinte, acea mașină nu ar putea participa la cursă. Lucrurile au ajuns la un punct în care nu mai pot funcționa după actualul model. România trebuie să facă o reformă profundă a statului, a administrației publice centrale și locale. Nu mai putem funcționa cu 30 de ministere și 300 de secretari de Stat și șefi de agenții, cu peste 3.000 de localități și 41 de județe. Am ajuns să cheltuim mai mulți bani pentru funcționare, decât pentru ducerea la îndeplinire a misiunilor pentru care au fost create aceste instituții. Dacă nu vom aloca bani pentru dezvoltare, România va intra rapid în faliment”, atenționează Petrache.

