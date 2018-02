Videanu – Boc și Boagiu vor să refacă PDL

145034 – 28022018 –

Sursa: National.ro

Soc pe scena politica romaneasca! Dreapta va fi faramitata din nou, printr-o miscare de ultima ora a unora dintre vechii lideri ai Partidului Democrat Liberal, in frunte cu Adriean Videanu, Emil Boc si Anca Boagiu de a reinfiinta PDL-ul portocaliu! Iar fosta formatiune de suflet a lui Traian Basescu ar urma sa „explodeze” dupa ruperea de PNL si „dezertarea” de sub conducerea aerianului Ludovic Orban a sase importanti lideri democrati, majoritatea din Transilvania, care nu „inghit” nici acum alianta „contra naturii” cu vechii liberali.

Si daca deja tumultoasa viata politica de pana acum a aratat ca este destul de greu sa te prezinti in fata electoratului cu astfel de „ciorbe reincalzite”, influentii membri ai grupului de initiativa care in aceste zile pun la cale ultimele amanunte ale aparitiei PDL se bazeaza totusi pe cateva „capete de pod” prin care vor sa recastige terenul pierdut dupa ce Traian Basescu le-a bagat-o pe gat pe Elena Udrea. Astfel, vechii pedelisti stau inca foarte bine in sondaje in orasele transilvanene, acolo unde liderii regionali au facut totul pentru ca directivele de la centru privind „simbioza” cu japca alaturi de liberali sa nu fie transpuse si in practica. Lucru demonstrat si de faptul ca primari ca Emil Boc sau Gheorghe Falca si-au securizat propriile fief-uri electorale. Apoi, strategii „noii” formatiuni vor sa profite de solutia statului paralel si sa se prezinte ca un partid care a rezistat cu stoicism, platindu-si propriul obol „sistemului ticalosit”. Desi, cu atat de alunecosul Adriean Videanu la butoanele logistice ale noului PDL, va fi destul de greu sa marseze prea mult cu aceasta strategie. Si in niciun caz in ultimul rand, spre deosebire de alte partide, formatiunea „portocalie” pe cale sa fie reinfiintata sta nesperat de bine la capitolul financiar.

Lucru lesne de inteles, cel putin atata timp cat are in spate oameni ca Adriean Videanu si Marius Gaga, „legendarul” expert in returnari de TVA, mai ales ca acestia au luat decizia sa inceapa sa umble la „pusculitele” de partid, pe persoana fizica sau pe numele altor apropiati, convinsi fiind ca, gata, glontul luptei anticoruptie le-a trecut de acum pe langa ureche…

Rup Ardealul…

Servilismul politic al lui Ludovic Orban poate sa fie unul dintre motivele pentru care vechii pedelisti s-au decis sa rupa randurile, dar nu este in niciun caz singurul. Pentru ca, dupa cum dezvaluiam cu ceva vreme in urma, dupa ce Vasile Blaga a fost deturnat de pe sinele politice, oamenii de incredere ai acestuia din partid, si nu sunt deloc putini, au fost indemnati sa reziste in tacere si sa se opuna unei absorbtii prea accentuate din partea vechilor liberali. Mai mult chiar, in urma cu cateva luni, aceiasi pedelisti din PNL par sa fi cazut la un compromis tacit cu tabara invingatoare Liviu Dragnea, pesedistii renuntand la deja traditionala epurare politica impotriva lor.

Astfel ca multi, foarte multi dintre „portocalii” si-au pastrat functiile cheie in consilii de administratie sau in alte institutii, la fel dupa cum „hegemonia” primarilor pedelisti continua si astazi in multe din marile orase din Transilvania. Si tocmai pe acest bazin electoral stabil, in frunte cu Cluj –Napoca, se bazeaza initiatorii reinfiintarii PDL ca vor putea sari primul hop electoral…

Pleaca primii sase…

Iar dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, „lantul de iubire” destul de firav care mai tine inca unit PNL-ul se va rupe brusc, prin plecarea catre noul PDL a sase importanti lideri regionali, cu tot cu filialele teritoriale care le sunt loiale. Ceea ce va reprezenta o lovitura grea pentru un Ludovic Orban prea ocupat sa „pupe papucul Sultanului” pentru a mai incerca sa repare ceva din coeziunea partidului pe care il conduce de fapt „marele pierzator” de la alegerile interne, Cristian Busoi.

Insa desi spectaculoasa, mutarea celor sase pedelisti nu este in niciun caz una haotica, strategia ruperii PNL si a reinfiintarii PDL-ului fiind cat se poate de minutioasa si momentan aflata in grafic.

Umbla la pusculita …!

Desi primise un semnal cat se poate de clar prin prima arestare a lui Gigi Becali ca „jupanul” nu permite nicio miscare in frontul portocaliu, Adriean Videanu, la adapostul miliardelor facute atat de usor, si-a permis aroganta de a-l infrunta pe Traian Basescu, astfel ca in loc sa participe la congresul de alegere a Elenei Udrea drept presedinte al PDL a plecat sa joace table la Monaco. Ceea ce avea sa-l coste mai scump decat s-a gandit vreodata. Numai ca „napasta” pare sa fi trecut si, dupa o vreme in care se vaita prin „high life” –ul dambovitean ca nu mai are niciun ban, in afara celor primiti de la ASTALDI, precautul Videanu a inceput acum sa umble din nou la pusculita. Iar schemele de afaceri derulate direct sau mai ales prin fosti camarazi „portocalii” ca Marius Gaga sau interpusi cresc de la o zi la alta, devin tot mai complexe si fatise, astfel ca Videanu este deja perceput ca viitoriul trezorier neoficial al noului PDL, in timp ce Emil Boc ar urma sa ocupe culoarul politic. Iar cu toate ca scopul reinfiintarii PDL-ului pare sa fie ocuparea pozitiei de nisa de „partid balama”, care sa poata colabora cu orice coalitie de guvernamant, indiferent de culoarea acesteia, ramane de vazut cum va fi primit „oportunismul” acesta de ceilalti actori politici. Pentru ca, sa nu uitam, PDL-ul a fost totusi marele beneficiar al guvernarii portocalii si, totusi, partidul cel mai putin zdruncinat de „tsunami”-ul anticoruptie… Foto – RomâniaTV