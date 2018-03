Despre blocajul Opoziției și proiecte

Scrisoare deschisă adresată locuitorilor Bucureștiului de Gabriela Firea

145597 – 31032018 – ”Dragii mei bucuresteni,

Am ales această modalitate de a mă adresa Dumneavoastră pentru că modul în care evoluează lucrurile în administrația publică a Bucureștiului necesită anumite clarificări. Este timpul, cu alte cuvinte, să spunem lucrurilor pe nume.

În urmă cu 2 ani, pe parcursul campaniei electorale, am ales să nu mă las angrenată în dispute sterile și mi-am prezentat, în toate ocaziile care mi s-au oferit, ideile pentru administrarea orașului, în beneficiul oamenilor. Un program care nu a ținut cont însă de anumite variabile, cum ar fi, de exemplu, interesele politice ale Opoziției. Eu îmi imaginam că odată încheiată campania electorală, toate partidele vor respecta votul oamenilor și, mai departe, vor face mai multă administrație și mai puțină politică.

Se pare însă că m-am înșelat. Opozanții mei din Consiliul General, mai vechi în politică, așa cum sunt cei de la PNL, sau mai noi, precum cei care voiau să salveze Bucureștiul și apoi au decis că întreaga țară trebuie salvată (urmează alegeri europarlamentare, aștept cu interes să salveze și Europa), au dovedit cu prisosință că au o singură prioritate: să împiedice prin orice mijloace ca eu și coaliția majoritară să ne punem în practică proiectele.

Așa s-a ajuns la situații de-a dreptul hilare în care reprezentanții PNL, al căror lider al organizației de București avea ca punct central al programului electoral, pe vremea când era aproape candidat la postul de Primar general, construirea unui mare spital în Capitală, să voteze împotriva unui proiect propus de mine, care deschidea calea construirii Spitalului Metropolitan. De ce nu mai era bun, acum, spitalul? Simplu, pentru că nu-l mai propunea Bușoi, ci Gabriela Firea! Iar acesta este doar un exemplu.

Am găsit, la preluarea mandatului, „fântânile” otrăvite și „ogoarele” pârjolite. Majoritatea PNL din consiliul local, care a beneficiat și de postul de primar general printr-un concurs de împrejurări care n-a avut legătură cu votul cetățenilor, conștientă de faptul că va pierde alegerile, a făcut tot posibilul să ne facă nouă zile cât mai grele. Majoritatea proiectelor de investiții din Capitală erau blocate, posturile cheie din aparatul de lucru au fost ocupate prin concursuri organizate în timpul campaniei electorale, serviciile publice erau acaparate de un număr limitat de firme private, așa-zișii „băieți deștepți de București”, pe baza unor contracte păguboase, încheiate cu ani în urmă, modificate și prelungite în repetate rânduri, care nu făceau decât să dreneze banul public în folosul unor grupuri de interese.

În aceste condiții, luând și exemplul altor capitale europene dezvoltate, am decis să implementăm un nou model în administrația publică, prin înființarea holdingului municipal „București, capitală europeană”, alcătuit din 22 de companii, deținute integral de Municipalitate, care vor presta servicii publice de bună calitate, la costuri mai mici decât în prezent. Toate aceste companii se află în subordinea directă a Consiliului General și își vor desfășura activitatea în condiții de deplină legalitate și transparență.

Încă din momentul în care am anunțat această intenție și până la cea mai recentă ședință a Consiliului General, care avea pe ordinea de zi delegarea serviciilor publice către o parte din aceste companii, consilierii Opoziției s-au opus din răsputeri, votând împotriva tuturor Hotărârilor legate de companii și au desfășurat adevărate campanii de intimidare la adresa mea și a majorității PSD-ALDE prin intermediul presei și al rețelelor de socializare, o campanie bazată pe minciuni, calomnii, etichete discriminatoare, adevăruri scoase din context și procese de intenție.

Toate argumentele celor din Opoziție, în special ale celor de la PNL, împotriva acestor societăți sunt false, câtă vreme primari liberali celebri, ai unor municipii importante din țară, au înființat la rândul lor societăți comerciale, prin intermediul cărora oferă populației servicii de calitate. Prin urmare, principiul e corect, iar numărul de societăți nu este relevant, mai ales că Bucureștiul depășește cu mult în dimensiuni dar și în complexitate orice alt oraș din România. Liberalii bucureșteni sunt însă foarte deranjați că orașul nu rămâne în „epoca de piatră” în care l-au lăsat ei și că proiectul meu se va dovedi unul de succes. Așa că fac tot ce le stă în putință să-l împiedice!

Așa cum am spus în repetate rânduri, nici eu și nici colegii mei consilieri ai PSD și ALDE nu ne vom lăsa intimidați și ne vom pune, cu tenacitate, în aplicare programul prin care avem convingerea că bucureștenii vor trăi mai bine. Știm cu toții și cinstit ar fi să și recunoaștem cu toții, că nu se pot face minuni peste noapte. Și că toate marile proiecte au nevoie de o pregătire temeinică și de un timp adecvat de implementare, dictat atât de nevoia unei pregătiri temeinice, cât și de prevederile, uneori excesiv de birocratice, ale legii.

Un bun exemplu în acest sens este licitația pentru achiziționarea celor 400 de autobuze noi, Euro 6, procedură demarată în vara anului 2016 și care nu este finalizată nici în prezent, deși am declarat un câștigător, pentru că firmele participante, instigate și de avocați care sunt interesați, firesc, de propriile câștiguri, înțeleg să fructifice orice șansă teoretică de a schimba rezultatul, invocând motive care se dovedesc, unul câte unul, nejustificate. Din păcate însă, pe timpul și pe nervii bucureștenilor, care sunt nevoiți să aștepte luni de zile în plus pentru a putea beneficia de un transport public civilizat.

Dar cu toate aceste dificultăți, vom cumpăra autobuzele, înnoirea și modernizarea parcului auto al RATB fiind prioritaea zero în planul de descongestionare a traficului din București. Sunt deja în pregătire licitațiile pentru achiziționarea a 100 de autobuze cu GNC, a altor 100 de autobuze, de această dată electrice, a 100 de troleibuze și 100 de tramvaie, iar strategia „București Smart City”, care va fi întocmită anul acesta de către prestigioasa firmă internațională Deloitte, ne va ajuta să implementăm proiecte „smart” pentru managementul traficului și pentru eficientizarea transportului public. Toate acestea, alături de lucrările de infrastructură care sunt demarate în București, în baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), vor avea ca rezultat pe termen mediu îmbunătățirea sustenabilă a condițiilor de trafic în București.

Amintesc doar câteva dintre aceste proiecte: finalizare Strapungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, finalizare Penetratie Splaiul Independentei – Ciurel, supralărgire Fabrica de Glucoză, Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești, cu realizarea liniei de tramvai și a unui nod intermodal în zona pasajului de la centură, pasaj rutier Soseaua Colentina – Doamna Ghica, pasaj denivelat sos. Petricani-Sos Bucuresti Nord, Supralărgire Soseaua Bucuresti – Magurele, reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bdul Dimitrie Pompei si str. Barbu Vacarescu, parcarea de tip Park&Ride Cora Pantelimon, precum și 67 de kilometru de piste de biciclete, proiect care tocmai a fost avizat de comisia tehnico-economică de la Ministerul Mediului. Nu în ultimul rând, trebuie menționat proiectul referitor la delimitarea benzilor proprii pentru anumite linii de tramvai, cum ar fi 21 – deja implementat sau 1 și 10 – în curs de implementare.

Și în domeniul locuințelor am făcut pași importanți. Sunt în curs de elaborare studiile de fezabilitate pentru mai multe ansambluri de locuințe sociale, de serviciu sau pentru tineri, pe care Trustul Metropolitan le va construi în București, iar în ultima ședință de Consiliu a fost aprobat, la propunerea mea, un amplu program de anvelopare termică a blocurilor, care va fi derulat de Primăria Capitalei și care va echilibra, la nivelul Bucureștiului, programele similare derulate de primăriile de sector. Tot aici putem menționa reluarea, după ani de zile de stagnare, a lucrărilor de consolidare a clădirilor cu risc seismic. Compania municipală de consolidări are deja în lucru 9 imobile, majoritatea monumente istorice, iar în paralel se întocmesc documentațiile pentru alte imobile.

Am lăsat la final domeniul sănătății, care pentru mine a reprezentat din prima zi de mandat o prioritate. După ce anul trecut am reușit să reoperaționalizăm cabinetele medicale și stomatologice din unitățile de învățământ și am demarat un amplu proiect de dotare și modernizare a celor 19 spitale administrate de Primăria Capitalei, anul acesta am alocat Sănătății un buget record de 111 milioane de euro, care cuprinde, în afara sumelor necesare pentru continuare programelor demarate anul trecut, și alocări pentru obiective noi, cum ar fi noul spital Metropolitan cu 1.200 de paturi, pentru care am reușit să intrăm în posesia terenului necesar și a celor 2 spitale zonale, cu câte 300 de paturi, care vor fi construite în locații situate în estul, respectiv vestul orașului.

Tot din preocupare pentru cetățeni, am instituit un sistem de stimulente financiare, atât pentru cei cu nevoi speciale, cum sunt cele acordate persoanelor cu dizabilități, copii și adulți, dar și pentru a stimula natalitatea și familia, și vorbim aici de stimulentele acordate femeilor însărcinate, cuplurilor care se căsătoresc, copiilor nou-născuți, cuplurilor infertile.

Lista lucrurilor bune pe care le-am făcut este mult mai lungă și depășește cu mult spațiul unui astfel de mesaj, dar am vrut să punctez doar câteva elemente care să vă ofere o perspectivă corectă asupra activității mele și a echipei pe care o conduc, în slujba cetățenilor Bucureștiului. Și aduc dovezi palpabile asupra faptului că Opoziția cu care ne confruntăm în Consiliul General nu este una constructivă, ci distructivă. Și dacă și-ar propune să mă distrugă doar pe mine din punct de vedere politic, încă nu ar fi o problemă, dar pentru a-și atinge obiectivele politicianiste și meschine, sunt dispuși să sacrifice interesele bucureștenilor. Iar cu asta, eu nu am cum să fiu de acord! Niciodată!” – Gabriela Firea, Primarul Dumneavoastră