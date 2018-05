București: 70 km de piste pentru biciclisti peste patru luni 

146137 – 04052018 – Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in sedinta din 4 mai, proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ”Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului Bucuresti” – Traseu 1 – Piața Victoriei – Bd. Aviatorilor – Bd Beijing – str. Nicolae Caramfil – Soseaua Pipera – str. Alexandru Serbanescu – Bd. Aerogarii – DN1- Piata Presei Libere – Soseaua Kiseleff – Bd Constantin Prezan.

Se va realiza o retea de piste pentru biciclisti care insumeaza cca. 70 de km, precum si legarea acesteia pe principalele directii N-S si E-V cu o retea de acces de cca 27 de km. Pistele vor fi realizate pe 34 strazi cu o lungime de 7.7 km, urmand a fi amplasate si 6 parcari publice pentru biciclete.

In implementarea proiectului se va adopta o latime a caii de rulare pentru biciclisti de 1.5 m (pentru un singur sens), pentru spatiul de siguranta vertical se recomanda o inaltime minima de 2.5 m, iar la trecerile pe sub pasaje si tuneluri de 3.5 m.

Potrivit raportului de specialitate, printre obiectivele stabilite se numara integrarea municipiului Bucuresti in reteaua europeana pentru ciclisti – drumuri verzi – retea metropolitana de trasee cicloturistice, promovarea tuturor tipurilor de deplasare urbana: mersul la serviciu si deplasarea in interes de serviciu, curier urban rapid sau chiar servicii publice pe bicicleta ca factor de eficienta economica, cumparaturi, turism pe baza centrelor de inchiriere, relaxare, sport, cresterea sigurantei traficului ciclistilor si a pietonilor pe arterelor de circulatie existente, diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament, încadrarea emisiilor in valorile – limita admisa la nivel european, pentru aerul ambiant. Incadrarea emisiilor in valorile – limita admisa la nivel european, pentru aerul ambiant”.

Traseele pistelor de biciclisti vor fi amplasate in principal pe platforma comuna cu partea carosabila sau, acolo unde ele exista si profilul transversal permite, pe platforma comuna cu trotuarul pietonal.

Valoarea proiectului este 1,3 milioane de euro (inclusiv TVA), iar durata de executie este patru luni.