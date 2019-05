150472 – 21052019 – Repatriot a transmis, la 21 mai 2019, din partea unui grup puternic de oameni de afaceri din Romanian Business Leaders, un Apel către toți primarii din România pentru atragerea Diasporei în procesul de dezvoltarea al localităților.

”Românii din afara granițelor sunt vectori de dezvoltare ai localităților noastre și ne dorim să fie cât mai conectați cu țara. România are nevoie în continuare de expertiza și investițiile românilor de pretutindeni. Dezvoltarea țării noastre, atât la nivel local, cât și la nivel național depinde de buna administrare, de investiţii şi de întreprinzători. România are nevoie de oameni cu iniţiativă, buni meseriași, cu o atitudine occidentală faţă de muncă. Mulți dintre compatrioții noștri, oameni cu inițiativă, trăiesc în afara granițelor țării și pot juca un rol important în dezvoltarea locală. Pot sprijini conectarea puternică a localității dumneavoastră la oportunitățile din alte țări””, spune mesajul antreprenorilor.

Summitul RePatriot 2019 va avea loc în Bucovina în 3-6 octombrie

La ora 12.00 a avut loc o conferință de presă extraordinară la Suceava la care au participat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și Marius Bostan, inițiatorul programului RePatriot, al Romanian Business Leaders.

”Gheorghe Flutur este primul președinte de consiliu județean care a inițiat un compartiment dedicat Diasporei în cadrul instituției pe care o conduce. A organizat Luna Diasporei pentru a arăta celor plecați că îi dorește mai aproape de județ. Este un pionier al acestei cauze și acesta este unul din motivele pentru care am ales ca Summitul RePatriot de anul acesta să fie în Bucovina. Anul trecut am fost la Alba Iulia pentru a omagia înaintașii, 100 de ani de la Marea Unire și pentru a da un semnal pentru viitorul tehnologic, pentru următorii 100 de ani”, a spus Marius Bostan, om de afaceri. Summit-ul RePatriot aduce la aceeași masă peste 300 de oameni de afaceri români de pretutindeni.

Apelul RePatriot se bazează pe o chemare directă și se dă un puternic exemplu personal de implicare a mediului de afaceri și implicit o cerere directă de ieșire la acțiune pentru administrație:

”Noi acționăm și conectăm Diaspora cu Țara și dorim autoritățile locale alături de noi. Până acum, noi, cei peste 150 de oameni de afaceri, implicați direct și voluntar în proiect, am mers prin Europa și în lume, ne-am întâlnit cu peste 6.500 de români, avem o prezență online văzută de peste 20 milioane oameni, am consiliat direct peste 1500 de persoane, am oferit suport educațional și de afaceri, am inspirat alte organizații să ne urmeze, am făcut un efort constant pentru a convinge instituțiile statului, societatea civilă și mass-media de importanța demersului nostru. Ne-am concentrat să promovăm un mesaj de încredere pentru investitori și să atragem și atenția autorităților asupra rolului pe care îl poate juca Diaspora în dezvoltarea țării. Sunteți liderii aleși ai comunităților locale și vă adresăm acest mesaj cu încrederea că vom putea să punem umărul împreună pentru a avea o Românie mai bună pentru noi și semenii noștri. Ne dorim cu toții prosperitate, dezvoltare locală și condiții cât mai bune pentru toți românii care să nu fie nevoiți să-și părăsească locurile natale din motive economice. Românii din afara granițelor sunt vectori de dezvoltare ai localităților noastre și ne dorim să fie cât mai conectați cu țara. România are nevoie în continuare de expertiza și investițiile românilor de pretutindeni. Dezvoltarea țării noastre, atât la nivel local, cât și la nivel național depinde de buna administrare, de investiţii şi de întreprinzători. România are nevoie de oameni cu iniţiativă, buni meseriași, cu o atitudine occidentală faţă de muncă. Mulți dintre compatrioții noștri, oameni cu inițiativă, trăiesc în afara granițelor țării și pot juca un rol important în dezvoltarea locală. Pot sprijini conectarea puternică a localității dumneavoastră la oportunitățile din alte țări. Românii din Diaspora sunt investitori foarte importanți în economie prin banii investiți sau trimiși periodic pentru cei rămași acasă. Cea mai mare parte sunt foarte atașați de România, dar în același timp dezamăgiți, neîncrezători și au sentimentul că nu au viitor acasă”.