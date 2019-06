Invocând PMUD 2016 – 2030 Bucureşti-Ilfov, Primăria Capitalei desființează depoul din Piața Victoriei

150850 – 24062019 – Primăria Capitalei vrea să desființeze depoul din Piața Victoriei și să mute tramvaiele la depoul din Titan. Terenul rămas liber, aproape 35.000 mp, va ajunge la Societatea de Transport București (STB), printr-o majorare de capital. Societatea va decide ce face cu el, respectiv va putea încheia contracte de administrare, asociere în participațiune, parteneriate public private, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a Ședinței de Consiliu General de miercuri, 26 iunie. Terenul este unul dintre cele mai valoroase din București și a fost vânat constant în ultimii 30 de ani de rechinii imobiliari. Transferul de proprietate al unui asemenea bun, al cărui preț poate ajunge și la 2.500 de euro/mp fără un plan clar și transparent este controversat și ridică mai multe semne de întrebare, scrie HotNews.ro.

Cătălin Deaconescu, consilier general din partea PNL, acuză că, în condițiile în care nu se stabilește clar și transparent ce va face STB cu acel teren, acesta poate fi tunul de final de mandat al majorității PSD-ALDE.

”Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în București, strada Mexic nr. 19 – Depou Victoria, compus din teren în suprafață de 34.748 mp și construcții. Se acordă mandat special reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Acționarilor societății Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. să aprobe majorarea capitalului social în condițiile stipulate în art. 215 din Legea 31/1990 în vederea obţinerii de către STB S.A. de venituri proprii, să aprobe relocarea activității Depoului Victoria pe amplasamentul actualului Depou Titan, precum și să aprobe actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii de Transport Bucureşti STB SA”, se arată în proiectul de Hotărâre ce urmează a fi supus aprobării Consiliului General în ședința de miercuri.

În expunerea de motive se arată că depoul trebuie desființat deoarece așa prevede Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030, dar și ca STB să obțină venituri suplimentare.

”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 Regiunea Bucureşti-Ilfov aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 90/2017, prevede necesitatea identificării unei soluții în vederea relocării activității Depoului Victoria, iar potrivit raportului de specialitate comun întocmit de Direcția Guvernanţă Corporativă și Direcţiei Patrimoniu, prin aducerea ca aport în natură la capitalul social al Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A. a imobilului situat în Bucureşti, strada Mexic nr. 19, sector 1, compus din teren în suprafață de 34.748 mp, se vor obține venituri suplimentare de către societate necesare asigurării unui serviciu de transport public de călători la cele mai înalte standarde”, se arată în expunerea de motive semnată de primarul Gabriela Firea.

Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul General, STB va decide ce face cu terenul.

”Scopul majorării capitalului social al Societăţii de Transport București STB S.A. prin aportul în natură a imobilului teren situat în București, strada Mexic nr. 19, sector 1, în suprafață de 34.748 mp, este de a susține activitatea societății. Prin exploatarea eficientă a imobilului teren menţionat anterior, ce urmează a fi adus aport la capitalul social al societăţii, se vor obține venituri suplimentare imperios necesare în vederea asigurării unui serviciu de transport public de călători de calitate. Astfel, STB S.A., în calitatea de proprietar, va putea încheia contracte de administrare, asociere în participațiune, parteneriate public private, etc.”, se arată în raportul de specialitate al proiectului.

În document se mai arată că Primăria Capitalei, prin direcția de Investiții, nu are niciun proiect cu acest teren. Asta deși, la începutul mandatului, primarul Gabriela Firea anunța că a identificat 6 amplasamente pe care Trustul Metropolitan de Construcții va demara procedurile pentru construirea unor ansambluri de locuințe pentru tineri și sociale. Printre aceste amplasamente se număra Depoul Victoria și Autobaza Floreasca.

Cătălin Deaconescu, consilier general PNL, acuză pe pagina de Facebook că poate fi vorba despre un tun de zeci de milioane de euro.

”Concret, STB (RATB) dorește să renunțe la depoul de tramvaie de lângă Piața Victoriei, pe care îl consideră generator de trafic. Nu discut aici decizia de business a STB, dar nu cred că traficul din zona Victoriei are de suferit dacă câteva tramvaie pleacă în cursă la 4.30 dimineața sau se retrag la depoul după ora 11 noaptea. Prin această decizie a STB se ”eliberează” un teren de aproape 3,5 ha în zona zero a Capitalei, teren care valorează câteva zeci de milioane de euro și pe care la începutul mandatului doamna Firea anunța că va construi locuințe de serviciu. Astăzi însă, Direcția Generală de Investiții ne spune că nu are prevăzute proiecte de investiții aprobate sau intenția realizării unor astfel de proiecte. Adică, deși municipalitatea are la dispoziție un astfel de teren unic în mijlocul Bucureștiului, nu știe ce să facă cu el: nu poate propune realizarea unei parcări, a unei școli sau a unui parc. Toate acestea în condițiile în care jumătate din companiile ilegale ale doamnei Firea își propun să cumpere terenuri și clădiri de zeci de milioane de euro. Primarul general nici măcar nu își asumă realizarea unui parteneriat cu un dezvoltator imobiliar astfel încât să ajungă să primească un număr de unități locative cu care ar mai putea rezolva o parte din cele peste 20.000 de cereri înregistrate! Deși se plânge cu toate ocaziile că a reușit împreună cu guvernul PSD să aducă Bucureștiul în faliment nedeclarat, doamna Firea nici măcar nu își asumă să scoată terenul respectiv la vânzare, printr-o procedură competitivă și transparentă, și astfel să mai echilibreze bugetul municipalității! Așa că primarul general se spală pe mâini și propune ca terenul respectiv să fie valorificat de către STB în vederea obținerii de venituri proprii. Ce fel de venituri proprii? STB nici nu catadicsește să prezinte vreun studiu din care se aflăm ce intenționează, prin ce procedură, ce venituri va obține și pe ce perioadă! După afacerea Verdi, după capitalizarea cu sute de milioane de euro a companiilor ilegale, această propunere mi se pare a fi tunul de sfârșit de mandat al majorității PSD-ALDE! Sau poate că în următoarele luni vom vedea unele și mai și”, a postat Cătălin Deaconescu pe pagina de Facebook. Foto – Hotnews.ro

