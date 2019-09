A fost lansat Global Hub on the Governance for the SDGs

151816 – 26092019 – În contextul celei de-a 74-a Adunări Generale a ONU, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), a organizat, la New York, un eveniment de înalt nivel prin care a fost lansat Global Hub on the Governance for the SDGs. Guvernul României prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă se află printre inițiatorii acestui demers, alături de Guvernul Columbiei. La eveniment a avut o intervenție, în numele Guvernului României, ministrul Finanțelor Publice Eugen Teodorovici.

”Începând din 2020, bugetele anuale naționale vor ține cont de implementarea celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă. Doresc să punctez că Guvernul României, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, alături de parteneri din toate segmentele sociale, a pornit o mișcare la nivelul societății și a reușit să constituie o rețea de mii de oameni dedicați dezvoltării durabile. Depunem eforturi să aducem bunăstare pentru fiecare român și să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Vom fi prezenți în cadrul activităților desfășurate de Hub-ul Global pe care l-am lansat astăzi. Suntem dispuși să împărtășim din experiența noastră, dar și să adaptăm la specificul național poveștile de succes din alte state”, a transmis ministrul Finanțelor.

Hub-ul este o inițiativă care are rolul de a facilita cooperarea interguvernamentală și schimbul de bune practici pentru implementarea celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Prin expertiza OCDE și PNUD, dar și din experiența guvernelor, se va crea un instrument care are rolul să ofere cele mai bune soluții în ceea ce privește politicile publice din domeniul dezvoltării durabile. Hub-ul include și o platformă online de cunoaștere („knowledge platform”) care să ofere acces la exemple de succes pentru implementarea Agendei 2030. Mai mult, oferă și o modalitate de asistență pentru asigurarea coerenței politicilor publice, monitorizării și evaluării sau bugetării bazate pe rezultate.

”România continuă să acționeze postura de lider regional în promovarea Agendei 2030. În activitatea intensă din ultimii ani am căpătat o importantă experiență și am reușit să stabilim o serie de parteneriate care facilitează cooperarea internațională în domeniul dezvoltării durabile. Suntem deja la al doilea eveniment de înalt nivel pe care îl organizăm împreună cu OCDE. De asemenea, avem și alte proiecte în desfășurare care vor facilita punerea în practică a Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă, dar și afirmarea României pe plan internațional în ceea ce privește implementarea Agendei 2030.”, a declarat László Borbély.

La eveniment au luat cuvântul personalități precum secretarul general OECD, Angel Gurría, administratorul PUND Achim Steiner; președintele Columbiei, Iván Duque Márquez, cât și alți șefi de stat și de guvern, dar și coordonatori ai implementării Agendei 2030.

Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă se află zilele acestea la New York, acolo unde participă la primul Summit pentru accelerarea implementării Agendei 2030 care se desfășoară la 4 ani de la adoptarea acesteia. De asemenea, consilierul de stat a participat la evenimentul „Leaders for Nature and People”, organizat de WWF, care a reunit șefi de stat și de guverne precum: Prințul Albert al II-lea de Monaco; Alexander Van Der Bellen, președintele Austriei; prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans; Boris Johnson, premierul Marii Britanii; premierul Norvegiei, Erna Solberg; cât și alți șefi de stat și de guvern.

Organizatorii își doresc ca în septembrie 2020, la a 75-a Adunare Generală ONU, să fie semnat documentul „Emergency Declaration for Nature and People” care să dea un semnal puternic privind viitorul planetei. Liderii prezenți la eveniment și-au asumat semnarea unui astfel de document. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va acționa pe plan intern astfel încât și Guvernul României să se alăture acestui demers important.

”Schimbările climatice și pierderea biodiversității au fost principalele teme de dezbatere. Fără îndoială, omenirea traversează o mare provocare cauzată de degradarea mediului înconjurător. Avem nevoie de acțiune urgentă din partea liderilor lumii, dar și din partea cetățenilor. România, prin patrimoniul natural important pe care îl deține, poate juca un rol extrem de important la nivel global în coagularea acestei direcții.” a completat consilierul de stat.

