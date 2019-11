Iohannis la MAE: România trebuie să aibă o politică externă solidă, de succes, de încredere, indiferent de cine guvernează la un moment dat

152277 – 05112019 – Preşedintele Klaus Iohannis a lansat, marți, din nou atacuri dure la adresa PSD, susținând că acest partid a afectat imaginea şi credibilitatea României în plan extern.

”Politica externă a României, pe care cred că am condus-o rezonabil, a avut în ultimii trei ani şi jumătate de suferit. Liderii PSD diletanţi au crezut că se pot profila folosind politica externă a României. Eroare! Singurul lucru pe care l-au obţinut e decredibilizarea României în relaţia cu mulţi parteneri cu care am avut legături strânse şi încredere reciprocă. Ştiţi care sunt dosarele ratate de guvernarea PSD, dau exemplu dosarul ONU, unde am avut o poziţie de start foarte bună şi în final nu ne-am atins obiectivul. Şi altele pe care nu vreau să le menţionez. E cazul să reparăm ce au stricat pesediștii, să refacem încrederea partenerilor noştri în România, în politica externă a României. Convingerea mea fermă e că România trebuie să aibă o politică externă solidă, de succes, de încredere, indiferent de cine guvernează la un moment dat. Acest lucru acum începe să redevină posibil. După mulţi ani în care politica externă a înregistrat etape de guvernare eşuate, am ajuns într-o zonă în care putem fi optimişti că preşedintele şi guvernul vor colabora loial, aşa cum e scris în Constituţie. Sunt foarte mulţumit că Bogdan Aurescu a fost cooptat şi a acceptat. Pentru mine e o garanţie că lucrurile vor fi abordate serios, profesionist, şi că împreună vom avea succes”, a spus Klaus Iohannis, la ceremonia de preluare a mandatului de ministru de Externe de către Aurescu.

