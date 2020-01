Firea: ”Vrem sa aflăm situația reală a poluării în Capitala României!”

153108 – 21012020 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit ieri cu ministrul Mediului, Costel Alexe, pentru a discuta despre implementarea masurilor privind imbunatatirea calitatii aerului in municipiul Bucuresti.

Firea: ”Am discutat despre stadiul masurilor din Programul Integrat de Calitate a Aerului de la nivelul municipiului Bucuresti, un document strategic, programativ, care a fost realizat de actuala administratie si votat, in majoritate de CGMB. Reamintesc faptul ca, pana in anul 2016, Capitala Romaniei nu avea un plan integrat de calitate a aerului, care sa propuna actiuni concrete de combatere a poluarii. Programul Integrat de Calitate a Aerului prevede o serie de masuri concrete, care trebuie puse in aplicare de Primaria Capitalei, dar si de catre autoritati centrale precum Ministerul Transporturilor prin CNAIR – cum ar fi finalizarea statiei de metrou Drumul Taberei si demararea lucrarilor la magistrala M6 – linia de metrou 1 Mai – Aeroportul Otopeni, precum si dinamizarea lucrarilor la Centura ocolitoare a Capitalei. Am subliniat de asemenea in cadrul intalnirii faptul ca am dori ca ministerul de resort sa faca investitii la trei din cele patru CET-uri din Capitala pentru care, din nefericire, nu au mai fost alocate resurse financiare si care, in prezent, constituie o sursa importanta de poluare. Mi-as dori ca la urmatoarele intalniri pe aceasta tema sa participe si celelalte institutii care pot actiona pentru imbunatatirea calitatii aerului. Este vorba despre Ministerul Transporturilor (CNAIR), Ministerul Energiei dar si Inspectoratul de Stat in Constructii (Ministerul Dezvoltarii)”.

Firea a amintit și despre ”modernizeaza transportului in comun”, despre cele 30.000 de vouchere pentru achiziţionarea de biciclete si despre realizarea, cu zece milioane de euro, a patru trasee de piste de biciclete cu o lungime totală de 48,25 km. Nu în ultimul rând, Firea a precizat că ”în doar un an, peste 4.000 de rable au fost eliminate din trafic”, prin cele 5.000 de vouchere in valoare de cate 9.000 lei fiecare acordate de Municipaltate.

Un alt proiect, apreciat si la nivelul Ministerului Mediului, este proiectul OXIGEN, prin care se elimina practic din circulatie autoturismele poluante, non-euro, Euro1, Euro 2 si Euro 3.

Referitor la discutiile din cadrul intrevederii de la Ministerul Mediului, Firea a mai declarat: ”Am trecut in revista si stadiul lucrarilor de infrastructura – podurile, pasajele, supralargirile si strapungerile pe care le realizeaza Primaria Capitalei prin companii municipale proprii sau prin companii private din domeniul constructiilor si am stabilit, de comun acord, ca in continuare trebuie sa depunem eforturi pentru aplicarea Planului integrat de calitate a aerului pentru ca toate aceste masuri cumulate, atat cele care tin de responsabilitatea Primariei Capitalei cat si cele care revin ministerelor, duc in mod cert la imbunatatirea calitatii aerului in Bucuresti”.

Cele două părți au stabilit ca o masura la fel de importanta ca optimizarea traficului rutier o reprezinta salubrizarea eficienta, aceasta avand o pondere de 42% pentru reducerea poluarii.

In ceea ce priveste polemica publica privind masuratorile efectuate de Agentia de Mediu si anumite asociatii sau fundatii civice, Firea a spus: ”Ne exprimam si ne demonstram, prin masurile luate, disponibilitatea de a contribui la efortul general de combatere a poluarii! Consider de asemenea ca trebuie sa fie realizat un audit al statiilor de monitorizare a calitatii aerului, pentru ca noi nu dorim sub nici o forma ascunderea adevarului ci vrem sa aflam situatia reala a poluarii in Capitala Romaniei”.

