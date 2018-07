Klaus Iohannis, la summitul NATO: Nu există un conflict în Alianță

147122 – 12072018 – Șeful statului a spus că aliații au discutat despre bani în ultima sesiune și că „am ajuns la concluzii optimiste”. „Mai mulți aliați s-au angajat să-și crească cheltuielile pentru apărare, să ajungă chiar mai repede de 2%”, a continuat președintele României, adăugând că „probabil la viitorul summit NATO vom avea o abordare să se treacă peste 2%”.

”Ce a obținut România? Încă din 2016, de la summitul de la Varșovia, noi am încercat să consolidăm flancul estic. Am obținut o acceptare a flancului, o întărire a prezenței aliate pe flanc, în acest an – am obținut 2 lucruri importante: un centru de comandă de 3 stele, operațional, între nivelul tactic și strategic, un centru important, vom avea 400 de ofițeri de stat major. O îmbunătățire a statutului Brigăzii multinaționale pe care am înființat-o, care a căpătat un statut permanent. O întreagă sesiune a fost organizată la inițiativa și demersul nostru, sesiunea dedicată Mării Negre.

În ansamblu, postura NATO a fost întărită la acest summit, avem o serie de rezultate frumoase la nivelul structurii de comandă, trupelor alocate și în final – banii. În 2014 s-a decis ca, în principiu, alocările naționale să fie de 2% din PIB. Rezultatele sunt foarte diferite și ne aflăm destul de departe de momentul 2014. România a ajuns la 2% încă de anul trecut. SUA sunt în jur de 4%. Dar avem aliați care și în ziua de azi au bugete sub 1%. S-a pus la modul foarte apăsat în discuție împărțirea sarcinilor, a contribuțiilor – asta a fost sesiunea specială. Cu toții am renunțat la întâlnirile bilaterale, din păcate. Apăruse o discuție destul de intensă și am hotărât împreună să schimbăm programul pe loc, am continuat doar aliații, fără musafiri, și am discutat despre bani. Am ajuns la concluzii optimiste. Mai mulți aliați s-au angajat să-și crească cheltuielile pentru apărare, să ajungă chiar mai repede de 2%. S-a discutat să încercăm, în perspectivă, să mergem mai departe. Și probabil la viitorul summit NATO vom avea o abordare să treacă peste 2%.

Ultima sesiune – dedicată Afganistan. Noi ne-am angajat că vom crește numărul de personal în Afganistan de la 770 și ceva de oameni, vom avea la peste 950 anul viitor – militari, jandarmi și personal civil. Este o creștere însemnată pt România. Dar noi am înțeles că NATO este nu doar de a primi securitate, ci și de a da securitate. Prezența noastră în Afganistan este o prezență în baza art. 5 – este singura dată când s-a invocat art, 5, după 11 septembrie, a declarat președintele. Sursa: stiri.tvr.ro