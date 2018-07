147303 – 30072018 – ”Viata privata si practici sociale in Epoca de Aur” este o cercetare si expozitie a reprezentarii erotismului si sexualitatii in cultura vizuala din perioada comunista a Epocii de Aur, marcata de politicile lui Nicolae Ceausescu, care exploreaza bogatul dialog vizual intre multiple aspecte precum: putere, politica pronatalista, familie, tabuuri, permisivitate, cenzura, ilegalitate, placeri intime si libertati. Cercetarea urmareste contextul artistic in legatura cu cateva tipuri de fenomene sociale si politici publice precum cele ale politicilor demografice ale pro-natalitatii si fertilitatii. Proiectul este produs de PostModernism Museum si gazduit de Muzeul Municipiului Bucureşti – Muzeul Nicolae Minovici in perioada 1-31 august 2018. Pe 23 august are loc o petrecere tematica in cadrul expozitiei.

Producator: PostModernism Museum

Spatiu desfasurare: Muzeul Municipiului Bucureşti – Muzeul Nicolae Minovici, Str. Dr Minovici Nicolae nr. 1

curator: Cosmin Năsui

cercetator istoric: Cristian Vasile

manager proiect: Oana Nasui

expozitie deschisa: 1-31.08.2018

miercuri-duminica 10.00-18.00

expozitie nerecomandata publicului sub 18 ani

lucrarile de arta provin din colectia George Serban si colectia Nasui iar materialele de arhiva din colectia Nasui

Proiect cultural co-finanţat de Administratia Fondului Cultural National.

Proiectul face referire la mai multe tipologii de erotism si viata privata din Romania. In epoca Ceausescu au existat schimbari majore in Romania: modelul familiei monogame, copii nedoriti din orfelinate, combaterea prostitutiei, explozia chiuretajelor, repunerea in discutie a drepturilor femeii si a egalitatii sociale, explozia demografica a generatiei ”decreteilor”.

Astfel, termenii de erotism si sexualitate raman in continuare conectati cu componente dificile a vietii private si sociale.

Proiectul de fata abordeaza indraznet un segment important, si ramas sensibil, din istoria romaneasca recenta – perioada comunista din timpul lui Nicolae Ceausescu, lansand o cercetare curatoriala ce urmareste practici sociale si manifestari de viata culturala, cu accent pe mediul urban, la nivel national.

Proiectul se subscrie noilor definitii date de UNESCO patrimoniului imaterial (”intangible cultural heritage”), si anume ca acesta nu reprezinta doar traditii mostenite din trecut ci si practici sociale, contemporane sau de istorie recenta, din diferite grupuri culturale din mediul urban si rural.

Sunt urmarite paralelismele intre tipurile de iconografie create prin intermediul publicatiilor specifice precum Revista Femeia, Revista Sateanca etc. si lucrarile de arta din epoca in tipologii precum femeia muncitoare, femeia taranca, femeia soldat, femeia mama, femeia activista. Ingaduirea unei sexualitati si vieti private cu elemente de sexualitate anemica a fost controlata si determinata specific de politicile pronataliste. Totusi, intr-un acelasi context, a avut loc o masculinizare prin egalizarea diferentelor si schimbare a tipului de sex-appeal feminin si masculin (restrictionarea imaginii vizuale pana la interzicerea fustei mini sau a purtarii barbii sau pletelor).

Este remarcata referinta exemplara specifica si nemaiintalnita in alte tari comuniste la cuplul conducatorilor Elena si Nicolae Ceausescu, de tipul identificarii schematice cu barbatul si femeia alpha (imaginea sotiei presedintelui nu are o iconografie dedicata in alte tari comuniste).

In privinta temei, in perioada Epocii de Aur, atentia artistilor a fost atrasa de zonele permise ale erotismului, conectate fie cu mitologia clasica, antica greco-romana, fie cu cadrul ingaduit de reproducere familiala. Reprezentarea erotismului cu tenta mitologica sau facand apel la teme si personaje clasice apare cu o frecventa mare in reprezentari de scene de gen la artisti.

Reprezentarea zonelor nepermise ale erotismului si sexualitatii se vor opri asupra catorva studii de caz printre care: procesul intentat artistului Ion Panaitescu pentru pornografie, avand subiectul incercarii expunerii lucrarile grafice din mapa „13 xilogravuri” din 1982; artistul Adrian Newell Paun, refugiat in SUA din 1980, din motive de orientare sexuala etc.

Proiectul este insotit de volumul Erotism si sexualitate in Epoca de Aur, pe cale de aparitie la Editura PostModernism Museum, 2018