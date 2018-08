Măgurele: Marian Petrache: ”Îmi doresc cetățeni cu spirit liber, nu cetățeni cu mâna întinsă!”

147566 – 27082018 – Asociația Magurele Science Park susține luni, 27 august, prima ediție a Școlii de vară ”Știință și Tehnologie, la Măgurele, Inițiere în cercetare pentru elevi și dezvoltare a carierei pentru cadrele didactice”.

Școala de vară este organizată de Universitatea din București, în parteneriat cu Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN-HH) și cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), sub egida Comunității Educație pentru Științe. Este un proiect co-finanțat prin Fondul Științescu București, gestionat de Fundația Comunitară București și cu susținerea Asociației Măgurele Science Park.

Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, inițiatorul înființării Asociației Magurele Science Park, a declarant, în deschiderea evenimentului, că își dorește ”cetățeni cu spirit liber, nu cetățeni cu mâna întinsă” și că ”din acest motiv, Consiliul Județean Ilfov contribuie cu până la 90% la investițiile în infrastructura educațională realizate în localitățile din județ, banii provenind din surse propria”.

”Pentru că nu există o cultură a antreprenoriatului în România, ne-am implicat direct ca autoritate locală și, de-a lungul timpului, am implementat proiecte menite a sprijini tinerii, libera inițiativă, antreprenoriatul. Voi da un exemplu, de care sunt mândru: Antreprenoriatul, șansa unui viitor mai bun pentru tineri! Rezultatele atinse in cadrul proiectului: 440 de participanți la cursurile de formare antreprenorială, 40 de idei de afaceri selectate, 40 de afaceri înființate, 80 de noi locuri de muncă create în cadrul afacerilor înființate, două centre de sprijin pentru afaceri dezvoltate, două centre de sprijin de afaceri înființate și o campanie de promovare a antreprenoriatului social”.

Petrache a ținut să precizeze, însă, că cel mai mare și mai provocator proiect la care lucrează este Magurele Science Park. ”Vrem ca parcul științific pe care îl vom ridica aici, pe platforma de cercetare de la Măgurele, să fie infrastructura de mâine a celor care cred în știință și cercetare, a celor care știu că numai prin realizarea unor produse competitive, România poate renaște economic. Vrem să creăm o comunitate, un pol al dezvoltării economiei inovative, în care fiecare să fie contribuție: mediul academic, de cercetare, mediul de afaceri, societatea civilă. O comunitate de business puternic ancorată în realitățile prezentului, unde cercetarea-dezvoltarea-inovarea să fie susținute, pentru ca impactul în societate să fie major. Dar mai ales, vrem o șansă pentru tinerii României. Am un mesaj pentru tânăra generație, pentru tinerii frumoși și deștepți care participă la Școala de vară de la Măgurele: Știu că sunt mulți care-și propun ca după terminarea studiilor în țara natală, să-și facă o carieră în țări mai dezvoltate ale lumii sau, și mai mult, să plece să-și definitiveze studiile în străinătate și să rămână acolo. Personal, în deplasările externe la care am participat în calitate oficială, m-am întâlnit de multe ori cu Diaspora, am cunoscut români stabiliți și realizați peste hotare, cu cariere extraordinare. Dar am reținut un lucru: dorul de țară, de casă, de familie și de prieteni nu dispare niciodată. Nu e chiar atât de ușor să trăiești printre străini. Așa că, dragi tineri, ce facem noi aici este să vă creăm un cadru adecvat. Vrem să vedeți că puteți crește frumos și sănătos și în țara voastră. Vrem să oprim exodul inteligenței românești! Dar, dacă vrem o țară ca afară, hai să punem umărul cu toții la construirea ei!”, a spus Petrache.