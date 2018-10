Firea pleacă în Japonia să vadă cum e cu managementul traficului

148188 – 22102018 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, insotita de o delegatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, va efectua, in perioada 22 – 27 octombrie, o vizita oficiala in capitala Japoniei, Tokyo. In aceasta perioada, Firea va avea intrevederi cu inalti oficiali japonezi, impreuna cu care va aborda teme precum managementul traficului, smart-city, planificare urbana, reducerea riscului seismic, modernizarea sistemului de alimentare cu energie termica, dezvoltarea programului “Energie Verde pentru spitale”, dar si proiecte comune in domeniul educatiei.

Gabriela Firea se va intalni cu Yuriko Koike, guvernatorul Metropolei Tokyo, cu Yoshihiko Isozaki, ministrul de Stat pentru Economie, cu Nobumitsu Hayashi, viceguvernatorul Bancii Japoneze pentru Cooperare Internationala, cu Masafumi Nakada, manager senior, Banca Comerciala Nippon Export and Investment Insurance, si cu Yoji Maruyama, ministrul adjunct pentru Învatamant elementar si secundar, Ministerului Educatiei, Culturii, Sportului si Tehnologiei.

Tot in aceasta perioada, Firea va avea o intrevedere si cu reprezentantii companiei japoneze Itochu Corporation, cu care Municipalitatea a semnat la sfarsitul anului trecut un memorandum in vederea modernizarii sistemului centralizat de alimentare cu energie termica din Bucuresti. Investitia urmeaza a fi asigurata dintr-un imprumut acordat de Guvernul Japonez, prin Banca Japoneza pentru Cooperare Internationala in conditii financiare avantajoase.