FORT a sesizat Comisia Europeana in problematica sechestrarii camioanelor romanesti 

148165 – 19102018 – Pe fondul nepasarii autoritatilor din Romania si “somnului de veci” instalat la nivelul Ministerului Transporturilor, sechestrarea abuziva a camioanelor autohtone pe teritoriul unor state precum Belgia sau Franta a devenit un adevarat fenomen, atenționează FORT într-un comunicat de presă.

Sprijinul solicitat de firmele romanesti de transport la nivelul Ministerului Transporturilor a ramas fara niciun rezultat concret in conditiile in care numai la nivelul membrilor FORT trei firme de transport au acumulat pierderi de peste 35 milioane de euro, avand sechestrate nu mai putin de 26 de camioane.

Motivul invocat de autoritatile de control este asa numitul “dumping social” insa in fapt abuzurile au un alt argument, legat in principal de dorinta acestor tari de a proteja capitalul autohton in fata mult mai competitivilor transportatori romani.

Federatia Operatorilor Romani de Transport – FORT a transmis un memoriu catre Comisia Europeana, cu speranta ca, la nivelul acesteia, subiectul urmeaza sa fie dezbatut si tratat cu seriozitatea cuvenita.

In Romania, demersurile initiate in urma cu doi ani de minister, nu au mai avut continuitate, iar actualul ministru, Lucian Sova, pare mai degraba preocupat sa “lanseze fumigene”, pacalind opinia publica, in loc sa demonstreze ca ministerul pe care il conduce si care supravietuieste in special datorita mediului privat, este preocupat sa mai si rezolve probleme si nu doar sa profite financiar, spun reprezentanții federației.

FORT incearca sa organizeze si un protest care sa sensibilizeze Comisia Europeana insa demersul se loveste de teama din ce in ce mai accentuata a transportatorilor romani de a se intalni cu autoritatile de control din Belgia, care au demonstrat in nenumarate randuri ca stiu sa sfideze orice norma legala atunci cand trebuie sa abuzeze o companie romaneasca.