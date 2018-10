Problema căldurii și apei calde la iarnă în București, în suspans. Fuziunea ELCEN-RADET s-a împotmolit la Primărie

148008 – 08102018 – Peste 1,2 milioane de bucureșteni ar putea rămâne fără căldură și apă caldă, la iarnă, în condițiile în care fuziunea ELCEN-RADET s-a împotmolit, iar șansele ca aceasta să se realizeze țin de asumarea de către Muncipalitate a datoriilor istorice ale regiei de termoficare a Bucureștiului, afirmă analiștii de la compania de consultanță Frames. ”Sunt greșeli de strategie economică, măsuri gândite prost și imposibil de pus în practică în următoarele luni. Dosarul ELCEN-RADET va ajunge, probabil, în justiție”, estimează experții.

Potrivit unei analize dată publicității de Frames, soarta sistemului de încălzire și apă caldă din București pare că se înrăutățește pe măsură ce ne apropiem de sezonul rece. Deși acum o lună a fost făcut un pas important – a fost aprobat planul de reorganizare a ELCEN – acesta nu poate fi pus în practică, atâta timp cât Municipalitatea nu și-a asumat, oficial, datoria istorică pe care RADET o are la ELCEN, de 3,7 miliarde de lei. ”În momentul de față, deși creditorii ELCEN sunt dispuși la un haircuit al datoriei, de la 3,7 mld. lei la 1,2 mld.de lei, administrația Bucureștiului nu recunoaște datoria. Motivul? Autoritățile consideră că sumele restante ar fi fost calculate eronat și că nu reprezintă realitatea. Cum datoria nu este recunoscută, planul de restructurare al ELCEN este pus pe hold, la fel cum este și cel al RADET”, explică analiștii.

Cum s-a ajuns în această situație? ”Planul de restructurare al ELCEN, realizat de KPMG, compania care a fost administrator provizoriu la ELCEN Bucureşti până acum trei luni, a omis un aspect esențial în relația cu RADET – faptul că Municipalitatea, prin RADET, ar putea să nu își asume datoria istorică de 3,7 mld.lei. A plecat de la premisa că nu vor exista probleme care, iată, au apărut, și asta mai cu seamă că administratorul special al RADET a venit cu o altă soluție de fuziune, total diferită față de preluarea integral a business-ului și a datoriei, așa cum a gândit-o KPMG”, spun experții.

”Mai mult chiar, în planul de reorganizare s-a propus reducerea datoriei la 1,2 mld.lei fără să fie luat în calcul faptul că, dacă Ministerul Energiei (acționar al ELCEN) va semna pentru asta, ar putea reprezenta un posibil ajutor de stat”, explică analiștii de la Frames. Potrivit acestora, în momentul de față, Planul de restructurare al ELCEN, așa cum a fost gândit de KPMG, are patru mari probleme. ”Prima este cea legată de asumarea datoriei istorice a RADET, iar a doua o reprezintă apariția unui posibil ajutor de stat în cazul reducerii datoriei. O altă hibă o reprezintă neluarea în calcul a poziției ANAF, care are de recuperat sume importante și care, de altfel, s-a declarat împotriva aprobării planului de restructurare. Iar a patra o reprezintă neincluderea în plan a unor măsuri alternative, altele decât falimentul. Dovadă că acum planul s-a împotmolit”, au mai spus aceștia. Soluția de reorganizare a ELCEN, aprobată de Adunarea Creditorilor, vizează, în esență, transferul de active din patrimoniul ELCEN către o nouă entitate, compania municipală Energetica SA, aflată în subordinea Primăriei Capitalei. Cum și RADET, aflat tot în insolvență, va proceda la transferul de active către Energetica, se va centraliza sistemul de alimentare cu energie termică al Capitalei – SACET, care va asigura servicii de termoficare de calitate pentru bucureșteni. Potrivit planului ELCEN, transferul de active și activități este prevăzut să fie realizat până la finele anului 2018, cu o perioadă tranzitorie estimată la un an. Printre măsurile vizate se află și recuperarea creanței pe care ELCEN o deține împotriva RADET, propusă să fie realizată în termen de 3 ani. Planul de reorganizare vizează, totodată, încasarea prețului de transfer al activelor ELCEN în cuantum de 891 mil. lei la care se adaugă investițiile realizate pe durata procedurii, estimate la 102 mil. lei. Noua companie municipală Energetica SA, care urmează să gestioneze SACET, sistemul de alimentare centralizat cu energie termică al Capitalei, are ca obiectiv să atragă finanțări nerambursabile pentru investiții în vederea alinierii capacităților de producție la obligațiile de mediu, cu termene limită de respectat până în 2023. Valoarea investițiilor este estimată la 513 mil. euro pentru perioada 2018-2030, din care 77 milioane de euro în următorii 4 ani.

Se vor încălzi caloriferele la iarnă?

O întrebare la care nu există, în acest moment, un răspuns ferm. Deși Primăria Capitalei a alocat, în teorie, 1,2 mld.lei pentru societatea ENERGETICA SA, cea care ar urma să administreze sistemul SACET (format din RADET și ELCEN), RADET se află, în continuare, într-o situație dificilă din punct de vedere financiar, anunțând ELCEN că ar putea să întârzie cu plata facturilor. Între timp, vremea se răcește pe zi ce trece, iar creditorii ELCEN sunt tot mai presați de facturile neîncasate. ”Pentru ca situația să se deblocheze, există, din punctul nostru de vedere, o singură variantă pe termen scurt. Municipalitatea să își asume datoria către ELCEN, cea istorică de 3,7 mld.lei sau cea propusă prin planul de restructurare, de 1,2 mld. lei, să avizeze termenele de plată și să achite prețul preluării business-ului ELCEN, evaluat la aprox. 800 mil.lei. Altfel, cel mai probabil, ELCEN va da în judecată RADET pentru recunoașterea datoriei și rezolvarea problemei va fi amânată, cu consecințele de rigoare”, au mai spus analiștii.

Dacă ar accepta să plătească cei 2 miliarde de lei, așa cum prevede planul de reorganizare al ELCEN, Primăria Capitalei ar putea face rost de bani prin lansarea unor obligațiuni. ”Credit sau obligațiuni, indiferent ce soluție s-ar găsi pentru obținerea banilor, ar fi nevoie de un audit al modului în care Primăria Capitalei își desfășoară activitatea. Este pregătit primarul general pentru un asemenea demers? O întrebare care își așteaptă un răspuns. Edilul are alternativa de a presa Guvernul pentru a găsi o soluție, iar ultimele declarații tind spre această variantă”, spun analiștii. Potrivit analizei Frames, orice altă soluție gândită în laboratoarele Primăriei, alta decât plata datoriilor istorice, are mici șanse să fie pusă în practică. ”Primăria, prin alocarea celor 1,2 mld.lei, prin decizia CG, ar fi vrut să preia doar datoria de la ANAF, bănci și salariați și să-și asigure stocurile, ignorând, practic, facturile neachitate către ceilalți creditori, precum Romgaz, Electrica și Distrigaz. Dacă s-ar merge pe această soluție, s-ar ajunge tot la procese”, consideră experții. ELCEN, compania care administrează centralele de termoficare (CET) din Bucureşti, Vest, Sud, Progresu şi Grozăveşti, a intrat în insolvență după ce RADET, firma care asigură transportul şi furnizarea căldurii și apei calde în Capitală, nu i-a mai plătit facturile.

”RADET nu a mai plătit serviciile furnizate de ELCEN, a intrat în insolvență, iar ELCEN a ajuns în aceeași situație, pentru că n-a mai putut plăti facturile către furnizorii de gaze și alte utilități, bănci și stat. Un lucru este sigur, că RADET se află într-o situație critică din punct de vedere financiar, așa cum chiar regia afirmă, și continuă să acumuleze pierderi și datorii”, au mai spus analiștii. Potrivit acestora, nu este exclus ca firmele creditore ale ELCEN să oprească furnizarea de gaze sau curent electric, ceea ce echivalează cu sistarea furnizării de energie termică în Bucureşti. ”Pentru ELCEN și RADET ar însemna falimentul, fapt pe care inclusiv Gabriela Firea l-a vehiculat, afirmând că situația este precum o bombă cu ceas. Cert este că timpul trece și ne apropiem de sezonul rece. O soluție trebuie găsită urgent”, atenționează analiștii.