Lucrari de reabilitare si consolidare la Podul Ciurel, Podul Eroilor, Podul Opera, Podul Timpuri Noi, Pasajul Fundeni 149300 – 01022019 –

Primaria Capitalei va începe documentatiile in vederea obtinerii autorizatiilor de constructie pentru proiecte care vizeaza 5 poduri si pasaje, dupa ce au fost aprobati astazi, la propunerea Primarului General, indicatorii tehnico-economici aferenti celor 5 obiective investitii.

Primarul genera al Capitaleil, Gabriela Firea: ”Primaria Capitalei deruleaza un program de reabilitare a podurilor si pasajelelor din Bucuresti pe care le are in administrare. In urma expertizelor tehnice realizate in anul 2017, a rezultat ca o mare parte dintre acestea necesita lucrari de reparatii ale infrastructurii si suprastructurii. Astfel, proiectele de hotarare propuse si aprobate in sedinta CGMB vizeaza lucrari de reabilitare si consolidare la Podul Ciurel, Podul Eroilor, Podul Opera, Podul Timpuri Noi, Pasajul Fundeni”.