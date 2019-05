CE va fi cu un pas înaintea celor care săvârșesc fraude

150428 – 17052019 – Curtea de Conturi Europeană a publicat un raport privind modul în care statele membre se luptă cu fraudele implicând fonduri ale Politicii de Coeziune.

Raportul subliniază că, deşi s-au înregistrat unele progrese în materie de evaluare a riscurilor şi prevenire, identificarea fraudelor şi răspunsul la ele pot fi îmbunătăţite, amintește comisarul european Corina Crețu.

Comisia are toleranţă zero faţă de fraude cu bugetul UE şi se aşteaptă la acelaşi nivel de angajament din partea statelor membre, responsabile de gestionarea adecvată a fondurilor politicii de coeziune.

”Suntem aici pentru a reaminti statelor membre ce obligaţii au şi pentru a oferi sprijin permanent şi un set de instrumente a căror utilitate a fost recunoscută de Curtea de Conturi Europeană. De asemenea, suntem aici pentru a alerta OLAF, Oficiul european de luptă antifraudă, atunci când avem suspiciuni, şi pentru a recupera fondurile UE atunci când frauda este dovedită. Începând cu 2014 am intensificat eforturile de a proteja bugetul UE. Pentru actuala perioadă bugetară, conform regulilor politicii de coeziune, am cerut statelor membre să aibă sisteme antifraudă solide şi am efectuat verificări prealabile ale autorităţilor responsabile cu implementarea programelor din fonduri UE pentru a ne asigura că au capacitatea de a face acest lucru. Am revizuit normele financiare, făcându-le mai exigente în privinţa conflictelor de interese legate de fondurile UE, şi am adus la zi nu mai târziu de săptămâna trecută strategia generală antifraudă pentru o mai bună prevenire, detecţie şi sancţionare a fraudelor şi pentru mai multă coordonare între toate departamentele Comisiei. Nu ne vom opri aici”, declară Crețu.

Parchetul European (EPPO) va fi operațional în anul 2020, cu 22 de state membre participante. Organismul independent va avea puterea de a cerceta, instrumenta și trimite în judecată cazuri de infracțiuni care aduc prejudicii bugetului UE.

În plus, propunerile pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 includ şi prevederi menite a proteja bugetul UE împotriva deficienţelor legate de statul de drept. În definitiv, asemenea deficienţe pot afecta capacitatea unui stat membru de a preveni şi sancţiona frauda.

Cetăţenii trebuie să beneficieze de fiecare euro din bugetul UE. Comisia Europeană şi statele membre vor continua să colaboreze în cadrul următorului buget UE pe termen lung pentru a proteja banii contribuabililor UE şi pentru a fi cu un pas înaintea celor care săvârșesc fraude, se arată într-un comunicat de presă.