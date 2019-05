Între 7 și 10 și 16 și 19 nu se mai ridică gunoiul menajer

150337 – 09052019 – Specialistii din cadrul Directiei de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, au organizat o sedinta de lucru la care au participat reprezentantii primariilor de sector, precum si reprezentantii operatorilor de salubrizare, cu scopul de a identifica noi solutii in vederea optimizarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de la populatie si persoane juridice.

Astfel, a fost analizata masura privind modificarea intervalului orar in care se executa programele de colectare a deseurilor menajere, astfel incat sa fie eliminate blocajele din trafic generate de prezenta utilajelor cu care se executa acest serviciu.

In acest sens, s-a agreat ca in intervalul orar 7.00 – 10.00, respectiv 16.00 – 19.00, sa fie interzisa colectarea deseurilor menajere, de la populatie si persoanele juridice, pe bulevarde si pe arterele cu trafic S.T.B.

In vederea implementarii acestei masuri, Primaria Municipiului Bucuresti, prin directiile de specialitate, urmeaza sa modifice Strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul Bucuresti, aprobata prin H.C.G.M.B. nr. 82/2015.

În cadrul sedintei, li s-a atras atentia operatorilor de salubritate sa respecte programul actual de colectare a deseurilor, pana la adopatarea unor noi modificari de catre CGMB. In prezent, potrivit Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Bucuresti, in mod oblibatoriu, colecatrea deseurilor menajere nu se va face in intervalele 6.30-8.30 si 15.30-18.30 pe bulevardele si arterele cu trafic RATB (transport public), pentru a nu se suprapune cu varfurile de trafic rutier.

Pentru nerespectarea, operatorii de salubrizare au fost sanctionati contraventional, in perioada 2017-2019, cu amenzi in valoare totala de 120.000 lei.