Viorica Dăncilă nu boicotează referendumul

150488 – 22052019 – Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la Bacau, ca nu se teme ca va fi schimbata din functie, totodata punctand ca este normal ca partidul sa monitorizeze activitatea guvernamentala.

”Nu imi este teama. Intotdeauna cand te duci pe o functie stii ca va veni si ziua in care pleci, dar in momentul in care pleci, trebuie sa ai certitudinea ca ai facut ceea ce trebuie. Este normal ca partidul sa monitorizeze ceea ce face Guvernul pentru ca suntem un guvern politic. Avem sustinerea partidului, a presedintelui, si este normal sa fim monitorizati”, a declarat Viorica Dancila.

De asemenea, Dăncilă s-a delimitat încă o dată de liderul PSD, declarând că speră să îi convingă pe liderii social-democrați din Comitetul Executiv (CEX) să nu accepte restructurarea guvernului, așa cum își dorește Liviu Dragnea, ci să voteze varianta remanierii. ”Este normal să avem un Comitet Executiv Național (…) în care să vorbim despre ce vom face cu cele trei portofolii: remaniere sau restructurare. Eu sper să-i conving pe colegii din CEX ca să nu mergem pe restructurare, deci îmi mențin punctul de vedere”, a declarat Dăncilă. ”Veți respecta decizia CEX-ului oricare va fi ea?”, a mai fost ea întrebată. ”Vom discuta în CEX”, a venit replica premierului.

Dancila a mai precizat ca programul de guvernare a fost indeplinit in proportie de 73%. ”Cred ca indeplinirea programului de guvernare in procent de 73% este un lucru bun si cred ca va fi apreciat de partid. Avem o foaie de parcurs, avem obiective in programul de guvernare cu termene, fiecare ministru stie termenele si asa cum cerem in teritoriu, ca pentru fiecare lucrare sa existe o foaie de parcurs si termene bine stabilite, si pentru ministrii cabinetului exista aceeasi abordare. In functie de indeplinirea lor, vedem daca un ministru pe portofoliul respectiv si-a indeplinit programul sau nu si, bineinteles, prim-ministrul care conduce Executivul”, a mai precizat premierul, citata de Agerpres.

Viorica Dancila a fost prezenta miercuri, la Bacau, unde a vizitat Insula de Agrement a municipiului, obiectiv finantat si cu fonduri guvernamentale.

Intrebata daca va merge duminica la vot si daca va vota atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendum, Viorica Dancila a raspuns afirmativ. ”Da, voi participa duminica la vot si voi vota pentru ambele, si pentru alegerile europarlamentare, voi vota pentru imaginea Romaniei, pentru castigarea demnitatii Romaniei, pentru ca stiti am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ce inseamna lucrul cu institutiile europene, stiu cat de important este sa avem acolo oameni implicati, oameni care sa lucreze pe directive, pe regulamente in care sa se regaseasca si obiectivele Romaniei si ale romanilor”, a spus Dancila.

Premierul a adaugat ca aceste alegeri sunt foarte importante si trebuie tratate cu multa seriozitate, ”pentru ca Romania are nevoie de oameni care sa sustina interesele cetatenilor. ”Iar eu stiu ce inseamna acest lucru. Voi vota si pentru referendum. Asa cum am spus de fiecare data, sunt un sustinator al statului de drept, al independentei justitiei, dar si ale drepturilor cetatenilor, pentru ca si acest lucru trebuie sa il avem in vedere de fiecare data si intre toate trebuie sa existe un echilibru”, a spus Dancila.

Viorica Dăncilă a dat un răspuns rece când a fost întrebată dacă îl susține pe Liviu Dragnea la Președinția României. ”Vom avea această discuție, dl Dragnea încă nu și-a exprimat acestă. Să vedem, să vedem ce va spune dl președinte Liviu Dragnea. În momentul în care dânsul își va exprima această opțiune, sunt convinsă că vom avea o discuție în cadrul partidului”.