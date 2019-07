Capcana întinsă de Firea și vestea proastă pentru Iohannis

151184 – 24072019 – Gabriela Firea a intins capcana perfecta, Viorica Dancila nu a putut sa o evite, iar PSD a stabilit nu candidatul PSD, ci pe acela care va deconta esecul prezidentialelor. Iar PNL ar fi bine sa pregateasca o donatie de voturi, scrie Ioana Ene Dogioiu pe Ziare.com.

Ar fi fost ilogic ca Gabriela Firea sa fi vrut sa candideze la presedintie. Nu trebuie sa fii genial ca sa intelegi ca anul acesta partidul nu are nicio sansa indiferent de candidat, pentru ca masinaria lor electorala, dupa cum am mai spus, nu ca nu va fi turata, dar va ramane in garaj. Primarii PSD sunt furiosi pentru ca au luat o mare teapa de la Guvern.

Cu asistenta sociala mutata in contul lor, cont cu mult subtiat in bugetul pe anul in curs, cu veniturile amputate, primarii nu au niciun chef si nicio disponibilitate sa se implice in alegerile prezidentiale care nu le aduc niciun beneficiu direct.

Au inteles rapid ca functia prezidentiala fara o majoritate parlamentara in spate e o cutie goala (de aceea, decalarea alegerilor fractureaza sistemul nostru politic, dar aceasta e alta discutie).

Robert Negoita a spus furibund la Antena3 ceea ce gandesc toti: “Dancila ne-a mintit cand ne-a promis ca vom primi banii luati pe primele trei luni. Iar Teodorovici ne spune acum ca nu are de unde si ca ar trebui sa mai renuntam la ei. Toti primarii PSD sunt afectati. Cu bugetele distruse, primarii nu mai pot face nimic. Nu mai au cu ce sa faca”.

Pentru primari, obiectivul sunt alegerile locale de la anul, periclitat de teapa luata de la Guvern. Iar dna Firea stie cel mai bine acest lucru, fiind unul dintre primarii afectati (ca dna Firea face praf toti banii pe care-i are, multi sau putini, e alta discutie).

Viorica Dancila a incercat sa spuna ca dezastrul a fost provocat de Dragnea, in timp ce ea a fost prizoniera si nici macar nu avea voie sa vorbeasca cu primarii. Si sa fie asa, nu intereseaza pe nimeni cat timp vistieria e goala.

La aceasta problema se adauga candidatura lui Calin Popescu Tariceanu, care va lua procente tot din bazinul actualei Puteri, precum si probabila candidatura din partea Pro Romania.

Deci sunt absolut sigura ca dna Firea nu a vrut sa candideze. Dar cu candidatura pusa pe toate ecranele in mod agresiv, Gabriela Firea a provocat-o pe Viorica Dancila, care, daca va amintiti, acum cateva saptamani, nu vadea nici cea mai vaga intentie sa candideze, dimpotriva.

Provocarea dnei Firea a fost intr-o ecuatie simpla, mai ales intr-un partid cu scheme fixe, traditionale: daca Viorica Dancila admitea ca Gabriela Firea e mai buna decat ea pentru a candida, ar fi admis impicit ca Gabriela Firea ar trebui sa fie presedintele partidului. Pentru ca pana acum la PSD doar presedintele (al partidului sau al tarii) a candidat.

Gabriela Firea a ridicat miza cu declaratii tot mai dure, tot mai provocatoare, Viorica Dancila a tinut pasul, nici nu putea altfel, pana cand in ajunul deciziei finale de marti, Gabriela Firea a lasat-o in ofsaid retragandu-se brusc. Dna Dancila a ramas singurul candidat. In felul acesta dna Firea a aratat ca, nu-i asa?, se sacrifica pentru unitatea partidului, ca nu are orgolii personale si in acelasi timp s-a si disociat de esecul care va urma.

Pun pariu de pe acum ca o s-o vedem a doua zi dupa prezidentiale spunand: daca eu as fi candidat, invingeam, dar nu m-a lasat Dancila!

In acelasi timp, a avut grija sa se disocieze clar si Paul Stanescu, mentorul politic al Gabrielei Firea. Ei vor fi, cum ar veni, curati si uscati dupa naufragiul prezidentialelor.

CEX-ul nu a avut de ales, fiind vorba, practic, de o singura candidatura, pentru ca Plesoianu e o caricatura. Sa nu voteze presedintele partidului? Il invalidau instantaneu pentru functiile actuale. Dar toti stiu ca sansele sunt minime. Si eu cred ca cei mai multi asta si vor.

Dupa disparitia de pe scena a lui Liviu Dragnea, Vorica Dancila a folosit argumentul forte pentru a obtine ce voia – sefia definitiva a partidului, cand voia – imediat. Va aduceti aminte ca echipa Stanescu-Firea ar fi vrut amanarea congresului pana dupa prezidentiale. A pierdut pentru ca partidul s-a temut sa nu-l lase Viorica Dancila fara guvernare. Acum, insa, dna Dancila trebuie sa asume si reversul functiei de presedinte.

Deci impinsa in candidatura si infranta, dna Dancila va ramane cumva pe perfuzii atat timp cat PSD va avea nevoie de ea ca sa nu piarda guvernarea. Asta daca problema nu va fi rezolvata ca parte din pretul arbitrarii turului al doilea al prezidentialelor, cel mai probabil intre Klaus Iohannis si Dan Barna.

Si dna Dancila va mai avea o utilitate: sa preia tot decontul crizei care incepe sa se profileze tot mai amenintator. Deja in multe ministere se vorbeste deschis despre restructurari, iar primarii nu pot fi impacati pentru ca nu e de unde.

Desi pare buna, pentru Klaus Iohannis candidatura Vioricai Dancila e o veste proasta. O putea fixa ca adversar si fara sa candideze pentru ca fixa guvernarea, ceea ce il plasa si cumva deasupra jocului electoral meschin. Se lupta pentru bunul mers al tarii, cum ar veni, nu pentru voturi.

Da, o finala cu Viorica Dancila era varianta ideala pentru dl Iohannis, dar pana la turul al doilea candidatura dnei Dancila este cea mai sigura varianta pentru ca finala sa fie Iohannis-Barna, adica cea mai proasta varianta pentru actualul presedinte.

Mai in gluma, mai in serios, daca as fi PNL, as dona in turul I voturi pentru Viorica Dancila, ca sa o salt in turul al doilea, asa cum ar fi donat cu drag Victor Ponta pentru o finala cu Elena Udrea.

