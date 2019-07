Pandele i-a ținut doar locul

151144 – 21072019 – Liderul interimar al PSD București, Gabriela Firea, s-a hotărât: intră în competiția internă pentru prezidențiale deoarece lucrurile nu merg în ”direcția bună” pentru PSD și se teme că partidul va pierde alegerile prezidențiale și cele locale și parlamentare de anul viitor.

”Am spus trei ani că nu candidez pentru că PSD avea candidat – domnul Dragnea. Și chiar nu aveam intenție să intru într-o competiție internă cu domnul Dragnea, care oricum avea toate instrumentele să câștige toate bătăliile interne așa cum se vede că si doamna premier are aceleași instrumente preluate de la domnul Dragnea pentru a câștiga orice bătălie. E greu să lupți cu premierul care are toate mijloacele de convingere. Am intrat în competiție – candidat la candidatură – pentru că văd că lucrurile nu merg în direcția bună și pentru că mi-e teamă că vom pierde nu doar prezidențialele, ci și localele și parlamentarele. Și nu am vrut să fiu în situația când colegii îmi spuneau că sunt vanitoasă și mențin procentul de credibilitate din țară doar petru mine pentru la anul, la locale, și că nu sunt om de echipă”, a spus Gabriela Firea la România TV, potrivit Mediafax.

La rândul său, la același post de televiziune, primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele soțul Gabrielei Firea, a spus că își retrage candidatura dacă primarul general va fi desemnat de PSD pentru cursa pentru Cotroceni.

Gabriela Firea a demascat, în direct, la România TV, jocul de disidență făcut de Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea, cu puțin timp înainte ca liderul PSD să fie condamnat. Între premier și Liviu Dragnea nu a fost nicio clipă o relație tensionată, așa cum au lăsat să se înteleagă.

”Dacă PSD a pierdut alegerile europarlamentare – și le-a pierdut rușinos, sunt pierdute – noi nu am făcut analiza, dar din ce s-a afirmat public și din ce discută colegii, în primul rând motivul esențial a fost acela că Dragnea a avut o cotă scăzută de încredere și a propus României teme care au deranjat sau teme care au fost interpretate greșit sau campania adversarilor a fost mai puternică decât temele puse pe tapet de domnul Dragnea. Cele care au iritat sau care au fost folosite în rețelele de socializare și care l-au dus pe Dragnea în situația de a fi demonizat, de a plăti și el personal dar si partidul Dacă s-a concluzionat că trebuie să ne înnoim, să facem altceva decât a făcut domnul Dragnea, pentru că asta este motivul pentru care s-au pierdut alegerile, păi și atunci noi cu ce ne prezentăm în fața poporului, ne prezentăm tot cu persoane care toată viața au fost susținute de Dragnea și puse în aceste funcții, dar o dezicere de o lună de zile nu ține loc de toată cariera de 20 de ani pusă în spate. Dacă a fost atât de negru domnul Dragnea, îi alegem pe cei care nu au făcut nicio zi de dizidență la domnul Dragnea?

Eu m-am luptat 9 luni de zile cu domnul Dragnea. A, că în ultima lună au fost niște jocuri și se spunea prin presă că domnul Dragnea nu-și mai vorbește cu doamna Dăncilă, dar nu am văzut public acțiuni fățișe de a spune, un nu, dar nu hotărât acțiunilor domnului Dragnea”, a subliniat primarul general.

Gabriela Firea a criticat în direct la România TV modul în care PSD își triază prezidențiabilul. Potrivit primarului general, partidul merge într-o direcție greșită în desemnarea candidatului, o direcție de dinainte stabilită. Potrivit Gabrielei Firea, PSD caută un candidat neconflictual, de tipul „mămică, tătic, bunică, bunic, un candidat care să nu deranjeze”.

”Conflictul este necesar de multe ori. Conflictul este necesar pentru deblocarea unor situații, măcar să fi fost noi conflictuali uneori și să ne batem între noi și să facem zece autostrăzi. Măcar să fi fost noi conflictuali și să construim 5 spitale regionale. Eu cred că este o mare greșeală a spune întâi vreau să decidă sondajele, dar nu ne plac, sondajele le dăm la o parte, apoi vreau să decidă organizațiile, când simți că organizațiile nu sunt unanime le elimini și mergi la al treilea criteriu care a fost anunțat de trei zile, ne dorim un candidat, care să aducă pace, să aducă liniște, fără conflicte. Păi noi avem nevoie de pace? Noi avem nevoie de luptă! Nu știu dacă este un aranjament cu Iohannis, dar știu ce se vede, și anume că nu prea vrem să deranjăm ceilalți candidați. Trebuie să fim Zen.”, a declarat primarul general, sâmbătă seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Firea susține că nu se dorește reformarea PSD și că declarațiile legate de reformarea PSD și lecția învățată prin pierderea europarlamentarelor este doar un teatru. În realitate, toate acțiunile și deciziile din PSD sunt lucruri dinainte stabilite, iar toate consultările din partid sunt desfășurate sub imperiul fricii și al terorii. Primarul general a povestit la România TV că membrii de partid cu funcții se tem să vorbească de teama represaliilor.

”A fi bătăios nu înseamnă că ești lipsit de respect, nu înseamnă că ai doar gura mare fără a avea argumente, întotdeauna trebuie să ai argumente și apoi să ai demnitatea să ți le susții, să nu ai scheleți în dulap, să nu ai grupuri de interese care te manipulează, care te dirijează și care până la urmă pot să schimbe total soarta partidului. Dar dacă se dorea sincer o dezbatere corectă la reclădirea PSD-ului, trebuia să vorbim între noi, dar nu cu liniile trasate cu două-trei zile înainte. Nu trebuie să luam personal luările de poziție. Dacă vrem să aflăm adevărul din orice situație în primul rând trebuie să spunem tot ce gândim sincer, fără teama că ni se taie din nou bugetul, că ni se taie proiectele, că sunt dați afară oameni pe care i-am recomandat”, a explicat Gabriela Firea.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a afirmat, vineri, că în cazul în care Gabriela Firea îşi va anunţa candidatura la prezidenţiale va exista o discuţie în cadrul Comitetului Executiv, având în vedere că pentru a candida din partea PSD este necesară susţinerea tuturor organizaţiilor judeţene ale partidului.

