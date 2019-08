Criza globală din 2020 poate fi contracarată de România

151517 – 28082019 – Cristian Socol, fostul șef al Departamentului pentru politici fiscal-bugetare al PSD, artizanul programelor de guvernare PSD este de părere că ”posibilul șoc extern global ce va lovi si economia românească în Q4 2020 sau Q1 2021 poate fi descifrat și contracarat și în România prin actiunea preventivă a Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială, institutie îndrituită prin lege pentru așa ceva”.

”Am scris în 2015 despre acest lucru. Trebuie sa fim clar intelesi. Daca pe multi ii intereseaza partea de show a crearii acestei institutii, pe mine ca cetatean ma preocupa modul in care invatam lectiile crizei si cum reusim sa ne adaptam pentru a preveni astfel de crize in viitor. Ma intereseaza sa se prezinte un raport in care sa vedem toate riscurile macroeconomice estimate (sau macroprudentiala), sa-i vedem la masa pe decidentii de politici macroeconomice si sa stim pe cine tragem la raspundere atunci cand preventia si interventia nu au fost eficiente. Nu as vrea sa vedem lag uri decizionale si de implementare, nu mai doresc sa citesc vulnerabilitatile economiei romanesti doar in rapoartele FMI, CE si ale altor institutii straine si nu mi-as dori sa vad aruncatul vinii de la unul la celalalt – un ping pong nesfarsit care ar face deliciul presei dar pe cetatenii de rand nu i-ar ajuta cu nimic. As dori sa vad o miscare coordonata, un puzzle complet de indicatori, de actiuni, de scenarii de implementat si de impact estimat cat mai aproape de realitate al efectelor actiunilor propuse. As vrea sa vad ca in viitor pacientul Romania nu mai primeste medicamente care trateaza o vulnerabilitate (financiara, de exemplu) dar creeaza o alta vulnerabilitate (fiscal bugetara, de exemplu) sau invers. As vrea sa vad expertiza integrata a comisiei de medici asupra tratamentului corect. As vrea ca urmatoarea criza sa ne prinda total pregatiti, informati corect asupra riscurilor si efectelor concretizarii acestora, cu o matrice de indicatori semnal (in primul rand de avertizare timpurie) bine construita – capabila sa contribuie la stabilirea unui diagnostic correct si cu un paletar de solutii posibile de aplicat astfel incat sa minimizeze efectele negative. Altfel, ne vom uita la tarile dezvoltate si ne vom intreba mereu Ce-i de facut?”.

