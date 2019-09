Anunț FTSE Russell: ”România va primi statutul de Piață Emergentă Secundară”

151834 – 27092019 – România a fost promovată la statutul de Piață Emergentă de la cel de Piață de Frontieră, a anunțat, pe 26 septembrie, furnizorul global de indici FTSE Russell, citat într-un comunicat de presă al Bursei de valori București.

„FTSE Russell are deosebita plăcere să anunțe că România va primi statutul de Piață Emergentă Secundară. Ca parte a revizuirii anuale, Comitetul Consultativ FTSE Russell pentru Clasificarea Țărilor a aprobat următoarea modificare a criteriului de rating:

• „Lichiditate” – Lichiditate de piață suficientă pentru a susține investițiile globale semnificative” – îmbunătățită de la „Restrictionat” la „Admis”.

Prin urmare, România îndeplineste cele 9 criterii de calitate ale FTSE pentru statutul de Piață Emergentă Secundară potrivit schemei FTSE pentru clasificarea țărilor. FTSE Russell felicită autoritățile pieței de capital din România pentru atingerea acestui statut,” se arată în raport.

Este pentru prima dată când un furnizor global de indici upgradează piața de capital românească la Piața Emergentă. Decizia a fost luată după ce România s-a aflat timp de trei ani pe lista de monitorizare. Reclasificarea statutului va intra în vigoare în septembrie anul viitor.

Este un moment istoric pentru România, a cărei bursă a fost închisă în timpul regimului comunist și redeschisă aproape jumătate de secol mai târziu. Când a început din nou să funcționeze, în noiembrie 1995, pe bursă erau listate 6 companii. Acum, la Bursa de Valori București (BVB) sunt listate 84 de companii doar pe piața principală și, împreună, au o capitalizare de 36 de miliarde de euro.

„Piața de capital locală a avut de trecut peste multe obstacole și a fost nevoie de timp ca să ajungem unde suntem astăzi. Doar gândiți-vă că, în urma cu șase ani, nu existau raportări simultane în limba engleza din partea companiilor listate, iar investitorilor străini le era foarte dificil să înțeleagă în mod clar ce anume se întâmplă în piață. Astăzi avem mecanisme de piață noi și îmbunătățite, acces facil la piața pentru investitori, mediu fiscal favorabil pentru investitorii instituționali, raportare corporativă transparentă și calitativă a emitenților, disponibilitatea fluxului de informații privind piața de capital și legislația și în limba engleză, un cadru de tranzacționare competitiv, o guvernanță corporativă îmbunătățită pentru companiile listate. Acest mediu nou a atras în ultimii ani noi listări de acțiuni și obligațiuni,” a declarat Lucian Anghel, președintele Consiliului de Administrație al BVB.

Pentru a putea atinge acest nou statut de piață, o serie de procese au fost accelerate și îmbunătățite în ultimul an și jumătate. „Ne-am concentrat pe ceea ce aveam de făcut, am văzut ce ne lipsea și am țintit să îndeplinim toate criteriile,” a spus Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori București.

„Încă de anul trecut, criterii care figurau ca neîndeplinite acum nu mai au această etichetă. Liberalizarea tranzacțiilor OTC a devenit posibilă anul trecut. Lichiditatea a fost, de asemenea, îmbunătățită: valoarea medie zilnică de tranzacționare pe segmentul de acțiuni este mai mare decât anul trecut. Am făcut tot ce s-a putut face în acest timp extrem de scurt pentru a îndeplini toate criteriile necesare acestui upgrade”, a declarat CEO-ul BVB, adăugând ca „noi proiecte de dezvoltare a pieței sunt în pregătire”.

Un moment cu semnificație istorică

Promovarea la statutul de Piață Emergentă va permite pieței de capital și economiei românești să absoarbă noi fonduri și transmite un semnal puternic către companiile private și de stat că pot crește semnificativ prin intermediul bursei.

„Acest nou statut reprezinta o recunoastere a progreselor pietei de capital locale si reprezinta un moment de importanta fundamentala pentru dezvoltarea viitoare. Ratingul de investment grade la nivel de tara se va reflecta si pe bursa odata cu aceasta reclasificare pentru ca bursa nu este altceva decat o oglindire fidela a economiei. Cand bursei ii merge bine si economiei ii merge bine. Imi doresc ca noul statut sa deschida ochii cat mai multor manageri din companiile private si de stat si sa priveasca bursa ca pe mediu eficient prin care isi pot finanta dezvoltarea afacerilor. Suntem martorii unui moment istoric: este recunoasterea internationala ca Romania merita sa fie promovata si sunt mandru si fericit sa conduc echipa care a facut acest moment posibil,” a mai spus CEO-ul BVB.

„Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta poate fi considerata, din punct de vedere economic pentru piata de capital, echivalentul momentului aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Romania merita sa fie promovata pentru ca a demonstrat, in repetate randuri, ca este o piata functionala si accesibila. Un nou statut inseamna noi posibilitati de investitii. Fonduri mult mai mari decat cele de pana acum si care gestioneaza sute de miliarde de euro vor putea sa investeasca in Romania in urmatorii ani pentru ca pana acum acesti administratori de fonduri erau restrictionati, prin prospect, sa investeasca in pietele de frontiera. Tocmai de aceea, investitorii romani ar putea sa beneficieze pe termen lung de aceasta promovare fructificand randamentele oferite de oportunitatile investitionale pe bursa,” a sustinut Presedintele BVB. „Am dori sa le multumim tuturor entitatilor implicate in piata de capital si autoritatilor care au fost aproape de bursa in acest proces de reforma a pietei locale care a inceput acum aproape 7 ani,” a mai spus Lucian Anghel.

Noi dezvoltări ale pieței

Bursa de Valori București are planuri să dezvolte în continuare infrastructura de piață și își va concentra eforturile asupra proiectului CCP, contrapartea centrală locală care va deveni funcțională în următoarele 16 luni și care va contribui decisiv la creșterea lichidității.

„Vom sărbători 25 de ani de bursa modernă în noiembrie anul viitor. Ne dorim să le arătăm partenerilor noștri că facem progrese în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii pieței. În acest sens, proiectul Contrapărții Centrale va crea cadrul care va permite o îmbunătățire semnificativă a lichidității. Proiectul CCP va relansa piața derivatelor în România și, în etapele viitoare, va da posibilitatea investitorilor sofisticați să acceseze noi tipuri de instrumente. Am pornit la drum cu proiectul CCP cu un singur scop în minte: să creștem lichiditatea pe termen mediu și lung și să le oferim investitorilor instrumentele necesare care să facă această piață și mai atractivă,” a declarat Adrian Tănase.

Piața locală de capital a atins în septembrie un nou maxim istoric pentru indicele BET-TR, care include și dividendele. Indicele a trecut de pragul de 15.000 de puncte în septembrie și a ajuns la o creștere de 39% doar în acest an, ceea ce a făcut ca România să fie una dintre cele mai performante piețe de capital din Europa.

„Țelul nostru pentru următorii 10 ani este să dublam nivelul de reprezentativitate al pieței în economie – nivelul capitalizării companiilor românești listate ca procent din PIB – de la nivelul actual de 10% la 20% din PIB,” a precizat CEO-ul BVB.

