Strategia lui Iohannis: Ocupă terenul cu Dăncilă pentru a-l scoate din joc pe Barna

151703 – 13092019 – Strategia ocupării ringului de box cu doi luptători pentru a-l elimina pe al treilea de pe scenă am mai văzut-o la lucru iar Klaus Iohannis a trăit-o pe pielea lui. Chiar dacă nu candida la prezidențiale, fiind pe finalul celui de-al doilea mandat, Traian Băsescu și Victor Ponta păreau că se luptă pe viață și pe moarte în 2014, scrie Dan Tapalagă pe G4Media.ro. Președintele Băsescu lansa apropape seară de seară un atac de la tribuna Cotrocenilor în direcția Palatul Victoria, iar fostul premier Victor Ponta îi răspundea, dacă vă amintiți, ”cucului de la ora șase”. În realitate, cu bună știință sau nu, Băsescu îl ajuta pe Ponta, îi radicaliza electoratul și îl profila ca politician redutabil în luptă cu dictatorul feroce. Candidatul de atunci, Klaus Iohannis, era împins astfel spre marginea scenei. Candidat la al doilea mandat, președintele Iohannis se vede în situația de a repeta schema, tot din dorința de a elimina al treilea adversar din ring, pe Dan Barna. Șeful statului o ține artificial în viață pe Viorica Dăncilă și se războiește cu ea într-o încleștare cu săbii de lemn tot cu speranța că o va ajuta cumva să intre în turul al doilea. Poate vă întrebați de ce. Cu Dăncilă în turul doi are sută la sută șanse de câștig, toți antipesediștii se aliniază în spatele lui. Cu Dan Barna, nimeni nu mai poate garanta nimic. A nu se înțelege de aici că asistăm la un blat ascuns, rezultate dintr-o negociere ocultă Iohannis – Dăncilă. Nu, pur și simplu situația convine de minune ambelor părți. Prin refuzul de a-i numi miniștri interimari, prin conflictul declanșat la CCR de premier, prin schimbul de replici aproape zilnic pe tema blocajului guvernamental, printr-o stare conflictuală întreținută mai mult din vorbe, fără a merge până la trântirea guvernului înainte de prezidențiale, Klaus Iohannis speră împuște doi iepuri deodată: să scoată din adormire electoratul PSD pentru a-i asigura Vioricăi Dăncilă intrarea în turul doi și să proiecteze imaginea de luptător feroce cu stafiile pesedismului. Problema majoră este că și Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă citesc atât de prost de pe comunicate oficiale replicile din scenele de război care trebuiau să pară cât mai sângeroase încât nu ridică pe nimeni de pe scaun în fața televizorului, cum reușeau să facă de pildă Băsescu și Ponta. Lipsește din încleștarea blegilor orice replică spontană, cât de cât autentică, menită să convingă publicul că asistăm la un meci de box profesionist, categoria grea. Publicul vede mai degrabă o partidă de wrestling, pusă în scenă de doi cabotini. Chiar și așa, Klaus Iohannis și-a atins obiectivul: Dan Barna aproape că nu există, nici unul dintre cei doi candidați nu se raportează la el și nici candidatul USR/ PLUS nu pare să înțeleagă jocul. Nu-și provoacă principalul adversar, nu-l atacă și se luptă mai departe cu Dăncilă și Guvernul PSD, care nu-i mai pot aduce nici vizibilitate, nici vreun mare câștig electoral. În mod normal, Barna ar trebui să rupă voturi de la liberali și de la Iohannis, aceștia sunt adversarii lui de acum și până la sfârșitul campaniei electorale. Ideea că lasă războiul cu șeful satului pentru turul doi e greșită dintr-un singur motiv: s-ar putea să nu mai existe turul doi pentru candidatul USR/ PLUS dacă mai privește mult din tribune la meciul obosit din ringul ocupat de Iohannis și Dăncilă. Un calcul politic elementar arată că războiul cu PSD și Dăncilă n-are cum să-i aducă lui Barna mai multe voturi în primul tur, nici notorietate mai mare. Atacând guvernul, Barna biciuiește un cal mort. Toți înjură PSD, nu așa te remarci în peisaj. Singura șansă a lui Dan Barna este să se comporte ca un candidat veritabil, nu ca un spectator la o butaforie executată fără pic de vlagă. Pentru a-i diminua importanța, Iohannis și Dăncilă îl evită cu grijă, nu-i pronunță nici măcar numele, cu toate că pentru amândoi Barna rămâne cel mai mare pericol. Foto: Observator Cultural

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email