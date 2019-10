Ziare.com/ PSD joacă periculos: 200.000 de euro votul și amenințări cu sechestrarea!

151910 – 05102019 – Pe datele din acest moment, motiunea de joia viitoare pare a avea sanse de a trece chiar mai mari decat aceea din 2012. Dar mai sunt cinci zile cum nu cred ca a cunoscut politica romaneasca pana acum. Si daca ele nu vor intoarce premisele, ce urmeaza?

Echipa Vioricai Dancila arunca in joc absolut totul pentru a-si pastra majoritatea.

Aud ca un vot a ajuns sa valoreze si 200 de mii de euro, iar in materie de functii, nu cred ca va ramane amanta, nepoata sau verisoara pentru care sa nu fie deschise portile afirmarii. S-a ajuns insa la mai mult decat atat. Un politician, nu vreun novice, imi povestea ca s-a ajuns la amenintari cu sechestrarea. Mita si tactici mafiote. ”Sper sa ajungem cu bine joi”, imi spunea omul cu pricina, scrie Ioana Ene Dogioiu pe Ziare.com.

Ca sa ne lamurim daca motiunea trece nici macar nu va fi nevoie sa asteptam rezultatul votului, probabil. Daca va exista cvorum, deci PSD va rata boicotul, motiunea va fi adoptata. Pentru ca 233 este si limita de cvorum, si limita pentru ca motiunea sa treaca.

Este esential ca motiunea sa treaca, pentru ca PSD a ajuns la faza jafului final. Vor prada totul pentru a profita pana si de ultima firmitura din beneficiile guvernarii. Dupa ei chiar va urma potopul. Dar ce va veni dupa acest guvern nu este nici clar, nici neaparat incurajator. La motiune vor contribui 6 formatiuni, unele pana acum in dusmanie la cutite, precum ALDE si USR, si mai multi parlamentari independenti sau de la minoritati. Niciunul nu participa de suflet bun, ci pentru un interes cel putin politic care vizeaza nu doar prezidentialele de anul aceasta, ci mai ales anul electoral viitor. Un guvern la care sa participe toate este practic imposibil. Nu ai cum sa armonizezi in jurul mesei din Palatul Victoria toate aceste interese divergente. Raman atunci mai multe posibilitati teoretice: Guvern tehnocrat sustinut de mai multe partide care sa ii asigure majoritate. In interviul acordat Ziare.com, Ludovic Orban a respins insa varianta spunand: ”Te frigi cu ciorba, sulfi si in iaurt. Reinventarea tehnocratiei va trebui sa astepte o lunga perioada de timp”.

Guvern minoritar in jurul PNL, care insa nu poate avea decat un sigur premier, pe Ludovic Orban, dupa cum spunea presedintele PNL in acelasi interviu. Este evident ca dl Orban refuza o partajare de putere cu un alt premier liberal.

Dar varianta Orban-premier este respinsa categoric de Victor Ponta. Un refuz logic politic, cat timp Victor Ponta vrea sa traga PSD in ProRomania. In plus, exista informatii ca dl Orban a reusit sa-si antagonizeze si PMP, dupa ce s-a razgandit in privinta unor intelegeri cu Eugen Tomac privind comisiile din PE. Dl Orban refuza categoric ideea ca ar putea exista alt premier liberal, temandu-se probabil de o partajare de putere in PNL, una din care in mod logic ar iesi invingator premierul, care are painea si cutitul. Iar PNL nu cred ca ar accepta sa intre intr-un guvern in care nu are premierul, fiind principalul partid al Opozitiei, deci cu grosul voturilor de sustinere in Parlament. – guvern PSD-ALDE – ProRomania, propus de Victor Ponta, dar respins ferm de Ludovic Orban.

Si atunci? Ramane desigur varianta teoretica a anticipatelor extrem de greu de pus in practica, pentru ca ar presupune, practic, ca parlamentarii intr-un fel sa demisioneze. Daca excludem ce e de exclus si combinam ce ramane, cred ca scenariul care se profileaza este un guvern Orban sub presiunea anticipatelor, cu sustinere din aripa antiDancila si antiPonta din PSD. Adica presedintele il va propune pe dl Orban, iar daca Parlamentul il respinge a doua propunere va fi tot dl Orban. Daca va fi respins din nou, calea spre anticipate va fi deschisa pentru viitorul presedinte al Romaniei, din prima zi de mandat, dupa cum a explicat chiar Ludovic Orban: ”Dizolvarea nu se poate face in ultimele 6 luni de mandat, dar daca se deruleaza procedura care duce la anticipate, presedintele nou ales poate dizolva Parlamentul. E asa si acum. Daca se realizeaza procedura de anticipate, dizolvarea se poate face dupa realegerea presedintelui Iohannis”.

Presiunea ar putea fi insa doar aparenta de care are nevoie grupul Stanescu-Firea din PSD pentru a sustine, fara reprosuri din partid, Guvernul Orban, compensand astfel refuzul ProRomania de a vota aceasta varianta.

De ce ar face-o grupul Stanescu-Firea? Pentru ca ar fi in cea mai buna pozitie cu putinta, adica in pozitia de santaj la noul guvern. Ar scapa de Viorica Dancila, ar fi in Opozitie, unde sa-si regleze conturile, sa se regrupeze, ar impiedica accederea lui Victor Ponta la putere, o pozitie din care structurile PSD ar migra spre ProRomania, si ar avea in schimb toate beneficiile de a fi indispenabil, adica ar primi ce ar cere.

Si, atunci, de ce sa te duci in Opozitie cu Ponta, cand poti sa fii mascat la putere cu Stanescu de care sa depinda mentinerea Guvernului?

Strategic ar fi bine si pentru PNL, care ar mentine zona de stanga impartita intre PSD si ProRomania, impiedicand crearea unui nou PSD in spatele lui Victor Ponta. Pe de alta parte, dependenta de gruparea Stanescu-Firea se va putea dovedi extrem de costisitoare cu atat mai mult cu cat anul care vine e si electoral si de decont al aberatiilor economice ale Vioricai Dancila. Orlando Teodorovici a anuntat deja ranjind ca bugetul nu se va putea inchide. Iar de felul in care va curge anul viitor depinde cum se va vota la finalul lui, deci configuratia viitorului parlament.

