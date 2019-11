Dezastrul din Politie si bomba cu ceas a otrăvurilor

152512 – 22112019

Sursa: Ziare.com

Otravirea de la Timisoara, politistii batuti din Valcea nu sunt intamplari de fapt divers, accidente de care nicio tara nu e scutita la un moment dat din cauza unor erori. Angajati tampiti, nepregatiti sau neglijenti exista peste tot.

In cazul nostru insa, aceste cazuri, la fel ca multe altele, care se succed cu o ritmicitate terifianta, sunt simptome ale degradarii probabil fara precedent in ultimii 30 de ani a statului in domeniul cheie al sigurantei catateanului, scrie Ioana Enee Dogioiu pe Ziare.com.

Cazul Timisoara

Un experimentat chimist mi-a explicat cum functioneaza fosfura de aluminiu responsabila pentru nenorocirea de la Timisoara: cand pastilele intra in contact cu umiditatea din aer incep sa fumege otrava, mai intens sau mai slab, in functie de nivelul umiditatii. Ele sunt, in mod normal, folosite in silozuri, tocmai pentru pentru ca au acest tip de efect prelungit si extrem de toxic pentru orice fiinta vie.

In alte perioade, de la intrarea in tara, aceste substante erau inegistrate si foarte atent urmarite pana la folosire. Se mai intampla asta? Nu. Inclusiv patronul firmei care a facut deratizarea spune ca le-a cumparat la negru. A mai existat recent un barbat condamnat pentru ca a adus exact fosfura din Bulgaria, fara acte in regula.

De vina este insa procedura. In mod normal, cel care aduce substantele periculoase ar trebui sa notifice importul. Dar imensa majoritate nu-si bat capul pentru ca nu-i verifica nimeni. Faptele de acest tip sunt de competenta structurilor arme, explozibili, substante periculoase din politie, care insa nu-si bat capul decat cu permisele de vanatoare si cate o cisterna rasturnata.

Din cate inteleg, domeniul otravuri nu este nici punctul forte al IML, cu atat mai mult al structurilor de medicina legala din teritoriu (o fi de mirare ca la Timisoara legistii n-au gasit otrava in cele 3 victime?).

Ca sa nu mai vorbim despre modificarile legislative facute cu dedicatie de-a lungul timpului, pentru cate cineva cu interese in domeniu. Intamplator sau nu, printr-un ordin de minsitru, spune Raluca Turcan, au foat eliminate controalele obligatorii la firmele care folosesc substante toxice.

In aceste conditii, este foarte probabil ca nimeni sa nu stie care este cantitatea de fosfura sau alte toxice foarte periculoase care exista in Romania, de cine sunt ele folosite si in ce masura cei care le folosesc sunt instruiti. Apoi, vedem ca nici in aceasta situatie nu exista protocoale precise de actiune si deci nici o minima exersare. La nivelul Ambulantei si al UPU nu exista un sistem unic digital care sa faca legatura intre cazuri care vin in momente diferite si sunt preluate de operatori diferiti.

ISU iar a mers pe improvizatie cu oameni intai evacuati, apoi trimisi in case si din nou evacuati, cu politisti si jandarmi trimisi la interventie fara echipamente necesare, cu interventia dupa zile bune a specialistilor Armatei. Fie interventia lor nu era necesara si atunci de ce a fost ceruta cu riscul de a crea panica, fie era necesara si atunci de ce a aparut asa de tarziu?

Aceleasi simptome ca la Coelctiv, ca la Siutghiol, ca la Caracal. Inteleg ca dl Arafat e bine merci, in functie, intangibil.

De aceasta data a fost un accident. Dar cand in tara ai cantitati incerte de substante de maxima toxicitate, cat de mare este riscul ca intr-o zi sa nu mai fie un accident, ci un atentat terorist?

Si daca s-ar intampla, ceea ce in lumea de azi nimeni nu mai poate exclude, care ar fi capacitatea de reactie a sistemelor din Romania, daca o chestiune totusi punctuala a creat atata balbaiala si a evidentiat un asemenea haos?

O fi aceasta stare de competenta CSAT? Ar fi necesara o analiza a situatiei?

Politistii din Valcea

Cazul de la Valcea este inca o dovada a starii foarte proaste in care a ajuns Politia Romana. Cum este posibil ca doi politisti inarmati sa ajunga batuti mar, dezarmati si la un pas sa fie ucisi cu propriile arme?

O prima intrebare este de ce s-au limitat la focuri de avertisment? Pentru ca le este frica sa traga in plin, mi-au explicat surse din politie. De ce? Pentru ca nu exista proceduri. Teoretic au obligatia la un foc in aer, dar sunt scutiti de el in cazul unui pericol iminent.

Dar nimeni nu le explica asta tinerilor politisti. Pe de-o parte, pregatirea lor a fost redusa de la 2 ani la 6 luni. Pe de alta parte, sefii lor le spun doar sa respecte legea. Cum presa este extrem de preocupata de drepturile infactorilor, pe care ii apara ca pe niste cetateni privilegiati, politistii tineri, ca aceia din Valcea, sunt extrem de timorati si ajung in situatii dramatice.

In paranteza fie zis, sunt tari in care politistul care nu are vesta antiglont pe el sau nu a folosit pistolul nu beneficiaza de asigurare in caz ca e victima.

De ce nu ii instruiesc sefii? Pentru ca foarte multi sunt niste politruci ca in cazul Valcea, unde si seful inspectoratului, si adjunctul sau nu au niciun fel de experienta practica, niciun palmares, doar sustinere politica, in speta PSD.

De ce a fost redusa instruirea? Din acelasi motiv pentru care in politie exista acum un deficit de 10 mii de cadre, cel mai greu resimtit exact in mediul rural. Din cauza pensionarilor pe banda rulanta decise de PSD (daca ministrul Predoiu nu se misca rapid, cam asta se va intampla si in Justitie, cu fix aceleasi efecte).

Pentru ca sunt insuficienti, politistii au inceput sa lucreze in patrule mixte: unul de la rutiera, unul de la ordine publica si asa se face ca echipaje de pe DN ajung sa fugareasca hoti de porci.

Si la asta se adauga, desigur, coruptia din sistem.

Toate, una peste alta, au dat un curaj fara precedent infractorilor. Acolo unde politia e puternica, nu cred ca exista infractor caruia sa-i dea prin cap macar sa faca ceea ce s-a intamplat la Valcea. Dar cand ei stiu, si intotdeauna inteleg asta repede daca e cazul, ca partea cealalta e foarte slaba, nu mai au nici limita si nici rezerve.

Si tocmai de aceea, pe langa videoconferinte si executii de prefecti, ministrul Vela trebuie sa opereze miscari urgente la conducerea Politiei Romane, unde are nevoie de o echipa de mare profesionalism si mare credibilitate si pentru public si pentru sistem, de cineva care sa aiba in spate recunoastere si rezultate astfel incat sa poata incepe sa recladeasca Politia Romana.

Altfel ne vom afunda in dezastru indiferent ca Politia se va numi Nationala sau Romana.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email