PSD – ”un nou început”

152548 – 26112019 – Nu exista nimic mai inselator decat procentele, pentru ca depind de cel mai impredictibil factor cu putinta intr-o ecuatie electorala: prezenta la vot. Asadar, pentru a masura infrangerea PSD in mod real, uitati-va la cifrele nete, adica la numarul de voturi. Si, dincolo de euforia procentului, ele sunt un dus rece, scrie jurnalista Ioana Ene Dogioiu pe Ziare.com.

Ce si-a propus PSD in mod real inainte aceste alegeri? Sa ajunga in turul al doilea. De sperat sa castige prezidentialele sunt suficient de realisti incat sa fi inteles ca nu aveau nicio sansa, mai ales cu un candidat ca dna Dancila. Deci prima lor miza lor a fost sa-si ocupe locul in finala, adica sa se mentina in binomul partidelor mari care impart in mod real puterea si sa nu se prabuseasca in liga mica. Am mai spus-o, despre infrangerea reala a PSD am fi putut vorbi doar daca nu intrau in finala.

Odata ajuns in finala, PSD – partid pragmatic si realist, ce putea viza? Consolidarea bazinului traditional de vot al partidului. Si cele 3,3 milioane de voturi obtinute exact asta inseamna.

Este adevarat, in aceste voturi exista si o parte din electoratul Pro Romania, zestre pe care partidul se arata deja dispus sa o puna pe masa marii impacari cu PSD. Victor Ponta a lansat deja oferte de reconstructie a stangii romanesti fara artizanii dezastrului partidului.

Nici nu cred ca are de ales dupa lovitura incasata de la Mihai Tudose la investirea Guvernului Orban. Mihai Tudose, prietenul bun al lui Marcel Ciolacu pe care l-a si votat la sefia Camerei, si care isi negociaza de ceva vreme revenirea in PSD. Ma indoiesc ca, in aceste conditii, Victor Ponta poate mentine partidul si intreg, si in rivalitate cu PSD.

Deci bazinul PSD impreuna cu (inca) aripa Pro Romania este la fel ca in 2016. Atunci, acelasi numar de voturi a dat un procent cu mult mai mare pentru ca prezenta a fost cu mult mai mica.

Aceste 3,3 milioane de voturi sunt extrem de valoroase si din alte motive. In mod normal, la prezidentiale, mai ales in turul al doilea, candidatul aduce un plus personal peste scorul partidului.

De aceasta data insa, cele 3,3 milioane au fost obtinute in pofida celui mai slab candidat nu numai al PSD, ci din istoria alegerilor prezidentiale. Deci faptul ca s-a mobilizat la nivelul din 2016 avand un candidat ca Dancila si dupa socurile de anul acesta arata ca PSD este inca departe de parastas.

Apoi, cele 3,3 milioane sunt voturi interne, mobilizate de primari, deci ale unor oameni care voteaza unde domiciliaza, aspect esential in perspectiva viitoarelor alegeri locale si parlamentare.

Si atunci, de ce voci importante din PSD vorbesc despre dezastru? Pentru ca, spun aceleasi voci, e nevoie de ”un nou inceput”.

El a si inceput, prin demisia fortata a dnei Dancila. Era inevitabil, PSD isi devoreaza liderul care pierde nu atat din razbunare, cat ca un fel de terapie de grup. De aceasta data este chiar mai mult, este o despartire simbolica de care PSD are nevoie pentru a pune capat picajului. Deci unde este in acest moment PSD?

Este partidul numarul 2 al tarii, si-a stabilizat electoratul, a facut un exercitiu de mobilizare reusit si, din Opozitie, mai ferit de reflectoare, va regla noile jocuri interne de putere, care au si inceput, si va beneficia de explozia fiecarei bombe pe care Guvernul Dancila a plantat-o in economie.

Adica ceva nu foarte diferit de anul 2016. Putem reveni la situatia electorala de atunci? Deci la o scadere a prezentei atat de mare, incat aceste 3 milioane de voturi sa insemne din nou procente foarte mari?

O scadere a prezentei la vot, la locale cel putin, este inevitabila, pentru ca vor disparea si votul din diaspora, si cel de pe listele suplimentare, adica spre doua milioane de voturi fata de duminica.

Un alegator nu va mai putea vota decat in orasul de domiciliu, permanent sau temporar. Nimeni nu poate spune sigur cati dintre cei care muncesc in mari orase indeplinesc aceasta conditie, dar in mod cert sunt foarte multi care nu au trecut prin disconfortul birocratic al schimbarii actelor.

Chiar si numai cu aceasta scadere, daca in rest electoratul se va mobiliza la fel ca duminica, aceste 3,3 milioane de voturi ajung pentru ca scorul PSD sa se duca spre un procent cu 4 in fata la locale si parlamentare. Iar absenteismul poate fi chiar mai mare, daca PNL va incepe sa se erodeze in exercitiul guvernarii.

In plus, eu sunt convinsa ca sub capota electorala a PSD mai exista o rezerva de voturi. Multi primari din Muntenia si Moldova nu au tras la maximum pentru ca nici Dancila, nici functia prezidentiala nu i-a interesat.

Cand insa va fi in discutie mandatul lor, la locale, nu am nici cea mai mica indoiala ca se vor arunca in lupta din toate puterile chiar in judete acum albastrite.

Va propun sa ne uitam putin si in Bucuresti, unde PSD a luat putin peste 300 de mii de voturi. Stiti cu cate a castigat Gabriela Firea in 2016? Cu 246.553 de voturi. Cine a putut sa puna stampila pe dna Dancila nu vad de ce ar avea apasari sa o voteze pe dna Firea. Si chiar aceasta crestere in Bucuresti confirma ca PSD si-a schimbat electoratul, nu mai este vorba doar despre populatie rurula, saraca si prost educata, ci despre bugetari pe care i-a mituit cat a putut in anii de guvernare si care vor apara electoral ce au primit si ce li s-a promis. Asa ca daca fortele antiPSD nu vor reusi sa dea un candidat comun (lucru de care ma tem si voi explica zilele viitoare de ce) sau daca nu se va intampla o foarte putin probabila acum revenire la alegerea primarilor in doua tururi, cred ca riscul sa ramanem cu Gabriela Firea pe cap e urias.

PSD trece acum prin criza. Marcel Ciolacu a reusit sa infiga primul steagul si pentru ca nu prea avea cine sa preia interimatul pana la un viitor congres. O vreme, baronii se vor lupta, se vor taia, isi vor rupe picioarele, dar e putin probabil sa-si sacrifice interesul electoral.

Este adevarat ca orice conducere va veni va fi la fel de slaba si asemanator de inepta cu a Vioricai Dancila, dar cat timp PSD isi va conserva locul al doilea, structurile locale, cea mai mare a primarilor si cultura de organizatie nu cred ca il putem considera un pericol trecut, oricata euforie ar povoca acum procentul Vioricai Dancila.

