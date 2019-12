Ovidiu Burdușa, șef la DRP 

152858 – 19122019 – Prim-ministrul Ludovic Orban a semnat numirea lui Ovidiu Burduşa, român stabilit la Roma, ca secretar de Stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

Ovidiu Burdușa: ”Dragi prieteni, Astăzi am primit o veste pe care am onoarea s-o împărtăşesc cu voi: am fost numit secretar de stat la Departamentul Românilor de Pretutindeni din cadrul Guvernului României. Mulţumesc domnului premier Ludovic Orban pentru această nominalizare, este o propunere care mă onorează şi mă responsabilizează în acelaşi timp, pe care am acceptat-o fără ezitare. Deoarece este o numire politică, le mulţumesc pentru sprijin şi colegilor din organizaţia PNL Diaspora şi preşedintelui Viorel Badea. (…).Locuiesc în Italia de aproape 17 ani. Am început de jos, foarte de jos, ca mulţi dintre concetăţenii noştri nevoiţi să-şi caute un rost departe de ţară. A fost greu, dar am reuşit să depăşesc dificultăţile vieţii printre străini, iar cu timpul am simţit că a meritat acest sacrificiu. La Roma, m-am realizat profesional, aici s-au născut copiii mei şi tot aici m-am maturizat pe toate planurile, inclusiv pe tărâmul greu-încercat al afacerilor. În ultimii ani, am vrut să întorc ţării mele, judeţului Vrancea din care provin şi oraşului natal Panciu o parte din experienţa dobândită în Europa. De aceea, m-am decis să mă implic în schimbarea de acasă, candidând pentru un post de consilier judeţean în Vrancea, în 2016. Astfel, am devenit primul român din Diaspora ales într-un Consiliu Judeţean în ţară şi mi-am luat misiunea foarte în serios. Am făcut naveta între Roma şi Focşani, pe cont propriu, şi chiar dacă a fost dificil, m-am bucurat mereu că pot fi alături de colegii mei din PNL în încercarea de a aduce un suflu nou în politica din ţară, pentru mai binele vrâncenilor de acasă şi de peste graniţe”.

