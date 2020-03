Iulian Fota: Europa, trezește-te!

153851 – 23032020 – Fostul consilier prezidențial, Iulian Fota avertizează, într-o postare pe Facebook, că Rusia și China profită de criza coronavirusului pentru a-și amplifica influența în Italia.

”Priviti harta de mai jos. Cine stapaneste Italia, stapaneste Mediterana. Atat cea de Vest, cat si cea de Est.

In acest moment Italia devine slabiciunea structurala a Occidentului. Costurile economice ale pandemiei vor amplifica si mai mult gravele probleme economice. Tara are o politica instabila, deja influentata de Moscova. In plus, actuala situatie medicala disperata ofera oportunitati suplimentare atat Chinei cat si Rusiei. Moscova trimite o suta de doctori, care in epoca asta valoreaza greutatea lor in aur. Adevarul crud este ca lumii occidentale nu ventilatoarele ii lipsesc ci DOCTORII. Ventilatorul fara doctor nu face doua parale. Din nou, Rusia joaca inteligent o carte.

O Rusie care a curtat Italia si a obtinut ceva concesii pe gaz, ca situatie, nu mi-a placut dar nici nu m-a ingrijorat prea tare. O Rusie care-si poate cupla eforturile cu o China plina de bani, ca sa influenteze Italia sau chiar sa o impinga spre ceva similar Brexitului, asta chiar ma ingrijoreaza. In tarile in care nu conteaza cat sufera poporul sau cat de bine traieste, intotdeauna se vor gasi bani pentru obiectivele geopolitice importante, chiar si in vreme de criza interna. Iar daca tarile respective mai au si conduceri autoritare, care se pot misca rapid, pe un astfel de fond de destabilizare generala, pot castiga geoplitic enorm. Europa, trezeste -te!!!”

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter