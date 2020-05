Ministrul Mediului despre poluare: Cazul Bucureștiului este, de departe, cel mai grav!

154685 – 20052020 – Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a participat ieri la dezbaterea privind calitatea aerului din România, organizată de publicația DC News. Cu această ocazie, ministrul a precizat că România trebuie să-i răspundă Comisiei Europene în termen de patru luni la recenta declanșare a procedurii de infringement pentru depășirile repetate de dioxid de azot din cinci orașe ale țării: București, Brașov, Cluj, Timișoara și Iași.

“Cazul Bucureștiului este, de departe, cel mai grav. Capitala are deja un verdict de condamnare de către Curtea Europeană de Justiție pentru depășirile la PM10. Am solicitat oficial Primăriei Generale să ne transmită cât mai repede un plan de urgență pe termen scurt, cu măsuri capabile să claseze verdictul Curții. Deocamdată nu am primit niciun răspuns deși orice întârziere a PMB poate costa România o nouă procedură de infringement pentru PM10, de data aceasta cu sancțiuni. De săptămâna trecută Bucureștiul este sub procedură de infringement și pentru depășirile de dioxid de azot, alături de alte patru orașe din țară: Brașov, Cluj, Iași și Timișoara. Procedura de infringement împotriva Bucureștiului vine ca urmare a depășirii valorilor limită anuale la dioxidul de azot timp de 8 ani consecutivi, respectiv din 2010 până în 2018, inclusiv. Media depășirilor celorlalte patru orașe este de 3 ani, cu concentrații peste limitele anuale admise. În lunile următoare vom acționa ca avocați ai tuturor acestor orașe, iar răspunsul Ministerului care va fi transmis Comsiei Europene va fi elaborat din soluțiile celor cinci autorități locale. Este foarte important ca fiecare dintre acestea să înțeleagă rolul pe care îl au în lupta cu poluarea aerului din orașe care acționează asupra populației cel puțin ca o pandemie tăcută”, a declarat ministrul Costel Alexe.

Precizăm că în ceea ce privește scrisoarea de punere în întârziere a României pentru depășirile valorilor limită anuale ale dioxidului de azot, aceasta reprezintă faza pre-contencioasă în relația cu Comisia Europeană. În această etapă, fiecare oraș din cele cinci implicate în procedura de infringement trebuie să urgenteze finalizarea planurilor de calitatea a aerului sau revizuirea acestora, în funcție de observațiile din scrisoarea de întârziere a Comisiei Europene. Ministerul Mediului va convoca întâlniri între echipele tehnice ale autorității și cele ale administrațiilor locale pentru elaborarea răspunsului țării noastre la toate solcitările de informații din scrisoarea de întârziere a CE.

“Niciun oraș dintre cele cinci nu-și mai permite să piardă nicio zi, mai ales că termenul de 2022, care apare în aproape toate planurile de îmbunătățire a calității aerului ale orașelor este considerat de Comisia Europeană ca fiind mult prea îndepărtat. Ca atare, fiecare primărie din cele cinci trebuie să gândească un plan prin care să comprime toate măsurile într-un termen mult mai scurt”, a mai spus ministrul.

