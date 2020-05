Monica Ulmanu, printre laureații Premiilor Pulitzer de anul acesta

154467 – 05052020 – Ziarul New York Times a câştigat luni trei premii Pulitzer. Este cea mai recompensată publicaţie americană la ediţia de anul acesta, notează Agerpres. Washington Post a câştigat Premiul explicativ pentru jurnalism pentru o serie de articole ce au documentat efectele schimbărilor climatice. Din această echipă face parte și Monica Ulmanu, jurnalist român.

Monica Ulmanu este editor grafic pentru The Washington Post. Ea s-a alăturat publicației în 2018, după ce a părăsit redacția de știri The Guardian din Londra, unde a lucrat ca redactor de proiecte speciale. Anterior și-a desfășurat activitatea la Thomson Reuters, Boston Globe, și ca stagiar la The New York Times.

Monica Ulmanu a absolvit programul de Licență în Jurnalism și de Master în Producție Multimedia și Audio-Video la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. Imediat după absolvire, Monica Ulmanu a primit o bursă Fulbright în Statele Unite ale Americii, unde s-a specializat în jurnalismul vizual.

Washington Post a câştigat Premiul explicativ pentru jurnalism cu o serie de articole ce au documentat numeroasele locuri în care temperatura a crescut deja cu 2 grade Celsius, ajungând la un prag despre care specialiştii avertizează că ar putea fi catastrofal dacă va fi atins la nivel global.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter