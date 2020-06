Educație sanitară în școală, doar cu acordul părinților

154882 – 03062020 – Camera Deputaților a votat, miercuri, decizional, proiectul de lege prin care educația sexuală va putea fi predată copiilor în școli doar dacă părintele sau tutorele își dă acordul scris pentru acest lucru. De asemenea, actul normativ schimbă expresia de ”educație sexuală” în ”educație sanitară”. În favoarea proiectului au votat 269 de deputați, trei s-au împotrivit iar alți 35 s-au abținut.

USR s-a opus variantei de lege introdusă de PSD și PNL, prin care materia nu se mai numește ”educație sexuală”, ci ”educație sanitară”, iar predarea este făcută doar cu acordul părinților.

Deputatul USR, Cristina Iurișniți, inițiatoarea legii care este în vigoare privind educația sexuală, a declarat, după vot, că modificarea adaugă încă un nivel de birocrație unui opțional care oricum avea loc de puține ori în școli.

”Astăzi am asistat la un festival al ipocriziei cu această lege, care avea cu totul alt obiect de reglementare. Ne deranjează «sexuală» și am schimbat cu sănătate, dar vorbim de boli sexuale. În ultimele minute, în acea Comisiei de Muncă și în cea Juridică s-au votat niște amendamente care, până la urmă, aduc atingere accesului la educație pentru sănătate copiilor noștri. Sintagma «educație sexuală» de care s-au împiedicat foarte mulți exista din 2004. Ce am propus în legea 45, care a fost modificată prin acest articol, a fost doar o precizare clară: cel puțin două sesiuni de informare pentru copiii noștri. Acum, și cele două sesiuni minime, «sistematic» înseamnă mai deloc, exact ce s-a făcut și până la momentul de față, pentru că doar 10% din copiii României au acces la acest opțional, care are o programă aprobată de Ministerul Educației și toate minciunile și falsurile care circulă pe internet trebuie demontate aici de la tribuna Parlamentului. Prezența semnăturii părinților va îngreuna accesul copiilor la educație, pentru că, de multe ori, știm foarte bine, să obținem semnătura părinților este foarte greu, mai ales cei care sunt plecați la muncă prin Europa, mulți nu sunt acasă alături de copiii lor, nu au capacități psiho-pedagogice ca să înțeleagă necesitatea unor informații legate de prevenirea bolilor sexuale, a sarcinilor accidentale, a trraficului de minori, a agresiunilor. Semnătura părinților este o dovadă de birocrație suplimentară. Mulți copii din familii sunt agresați, există incest în familii. Sunt foarte multe cazuri. Suntem pe locul I din Europa cu 18.000 de mame adolescente minore. Eu nu cred că este un lucru de laudă. Toți colegii ați votat în 10 martie această lege, pe care astăzi ați modificat-o”, a spus Iurișniți.

Președintele USR, Dan Barna, le-a cerut parlamentarilor PSD și PNL să nu blocheze predarea educației sexuale în școli.

Deputații social-democrați și cei liberali au introdus următorul amendament în Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului: ”Derularea sistematică în unitățile școlare, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali ai copiilor, de programe de educație pentru viață, inclusiv educație sanitară, în vederea prevenirii contractării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor”.

Potrivit raportului aprobat, reglementarea urmărește, ”printre altele, stabilirea mai precisă a sensului unor expresii, prevederea posibilităţii desemnării drept persoană care să asigure creşterea şi îngrijirea copilului, pe lângă rudele până la gradul IV şi a altor persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau s-a bucurat de viaţa de familie, redefinirea serviciilor de tip rezidenţial, precum şi instituirea unei indemnizaţii lunare de sprijin, în cuantum de 0,8 ISR, pentru familia sau persoana care a primit în plasament sau este tutore al unui copil, pe perioada în care asigură creşterea şi îngrijirea copilului”. Legea va merge la președintele Klaus Iohannis, pentru promulgare.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter