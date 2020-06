Ministrul Transporturilor: Nu va exista niciun blocaj pe Autostrada Soarelui între 15 iunie și 15 septembrie din cauza lucrărilor

154941 – 09062020 – Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat la Digi24 că nu va exista niciun blocaj pe Autostrada Soarelui din cauza lucrărilor de întreţinere, în perioada 15 iunie – 15 septembrie. Lucian Bode a spus că este anormal ca, în sezonul estival, compania de drumuri să execute lucrări pe autostrada către mare.

”În acest an, avem programate lucrări de întreţinere periodică, covoare asfaltice, îmbrăcăminte, reciclări etc pe 65 kilometri din cei 230 km Autostrada Soarelui Bucureşti – Constanţa. Până în acest moment, în 5 luni, am reuşit să finalizăm 33 km de lucrări de întreţinere pe acest tronson de autostradă în condiţiile în care nu a fost trafic. Eu le-am transmis foarte clar celor de la Compania de Drumuri că nu mai vreau să văd blocaje pe A2, cauzate de lucrările în plin sezon estival. În consecinţă, în intervalul 15 iunie – 15 septembrie pe Autostrada Soarelui nu va exista niciun blocaj cauzat de lucrări de întreţinere la acest sector de drum. Pe data de 12, în noaptea de joi spre vineri (11 spre 12 iunie) am primit informaţia de la Compania de Drumuri că inclusiv marcajele vor fi realizate şi toate restricţiile pe Autostrada Soarelui vor fi ridicate astfel încât weekend-ul următor să nu mai avem blocaje cauzate de lucrări. Rămân circa 30 km la care se va interveni după 15 septembrie. Este anormal ca în sezonul estival compania de drumuri să execute lucrări pe A2”, a declarat ministrul Transporturilor.

