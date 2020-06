155023 – 12062020 – Piata serviciilor de acces la internet in banda larga la puncte fixe se mentine concurentiala, nefiind necesara reglementarea pietelor de gros corespunzatoare

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat in consultare publica pozitia sa cu privire la revizuirea pietelor relevante de gros, corespunzatoare serviciilor de acces local la puncte fixe si, respectiv, serviciilor de acces central la puncte fixe, pentru servicii destinate publicului larg. Pe baza analizei concurentiale realizate, ANCOM considera ca piata cu amanuntul a serviciilor de acces la internet in banda larga la puncte fixe este concurentiala, in absenta oricaror reglementari impuse la nivelul pietelor de gros corespunzatoare.

Analiza de piata realizata de ANCOM

Documentul supus consultarii publice este rezultatul unei noi runde de analize de piata, realizate cu scopul de a reevalua si, eventual, de a intensifica nivelul de concurenta pe piata cu amanuntul a serviciilor de acces la internet in banda larga la puncte fixe, prin potentiale masuri de reglementare impuse pe pietele de gros. ANCOM deruleaza periodic astfel de analize pentru a asigura o concurenta efectiva pe piata, care sa genereze beneficii pentru utilizatorii finali.

Analiza precedenta, realizata in anul 2015 la nivelul pietei serviciilor de acces la elemente de infrastructura, care cuprindea serviciile de acces, total sau partajat, la bucla sau subbucla locala din cupru, a aratat ca Telekom Romania Communications S.A. nu mai avea putere semnificativa pe aceasta piata. Astfel, operatorului i-au fost retrase obligatiile specifice impuse anterior.

Analiza actuala, care a avut in vedere modificarile de pe piata, in perioada 2015 – 2019 nu a evidentiat existenta unor probleme concurentiale care sa justifice impunerea de reglementari specifice, la nivelul pietelor de gros corespunzatoare sau a pietelor cu amanuntul. Atat in prezent, cat si in orizontul de timp al analizei, piata serviciilor de acces la internet in banda larga la puncte fixe se mentine concurentiala, in conditiile in care utilizarea buclei locale la nivelul pietei de gros este nesemnificativa in Romania, concluzia ANCOM fiind ca nu este necesar a fi impuse reglementari la nivelul pietelor serviciilor de acces local la puncte fixe si, respectiv, serviciilor de acces central la puncte fixe.

Piata serviciilor de acces la internet in banda larga la puncte fixe in Romania

Piata cu amanuntul analizata este dinamica, in continua crestere, tarifele pentru internetul fix sunt, de regula, in scadere, in special pentru vitezele de transmisie superioare, in timp ce vitezele de transmisie „best-effort” sunt imbunatatite constant, utilizatorii finali fiind multumiti de accesibilitatea si calitatea serviciilor oferite.

O alta caracteristica a pietei din Romania este gradul inalt de inovare care genereaza o gama larga de produse si oferte variate de pret, la un nivel competitiv. De exemplu, tarifele pentru conexiunile de acces la internet in banda larga la puncte fixe, in special pentru cele cu viteze de transmisie de cel putin 100 Mbps, sunt printre cele mai scazute din Uniunea Europeana.

Totodata, in Romania, exista unul dintre cele mai ridicate grade de concurenta la nivel de infrastructuri, comparativ cu situatia din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu un numar de peste 480 furnizori de servicii de acces la internet in banda larga la puncte fixe in anul 2019 si cu o structura a pietei foarte eterogena.

Chiar daca rata de penetrare a conexiunilor de acces la internet in banda larga la puncte fixe este relativ scazuta, acest lucru este cauzat de factori care nu tin de piata telecom, precum numarul redus de calculatoare personale, respectiv terminale care permit accesul la internet de acasa, la nivel de populatie, gradul redus de alfabetizare digitala, precum si nivelul scazut al venitului mediu pe cap de locuitor, in special in mediul rural.

Proiectul de Pozitie a ANCOM referitoare la revizuirea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzatoare serviciilor de acces local la puncte fixe si serviciilor de acces central la puncte fixe pentru servicii destinate publicului larg poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 13.07.2020, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

