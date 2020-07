155794 – 28072020 – Începe sa se contureze directia spre care se indreapta lumea dupa aceasta pandemie declansata de coronavirus. Acum, daca acest SARS-COV2 este ”scapat din laborator” special pentru a se atinge acest obiectiv global, sau este ”natural” si devine doar un motiv pentru marile schimbari planetare, aproape ca nu mai conteaza. Cert este ca aceasta criza a devenit o oportunitate pentru liderii mondiali – la vedere sau nu – pentru a instaura o noua oranduire social-economica.

Inainte de criza COVID-19 omenirea era in pericol major de a intra, de la sine, intr-un colaps economico-financiar fara precedent. Rata de inmultire a populatiei planetare, locurile de munca, imposibilitatea cresterii economice traditionale etc., ar fi condus la prabusirea sitemelor bancare, implicit ale economiilor marilor state, ceea ce nu este un secret pentru nimeni, sunt publice aceste prognoze de la finele anului trecut. Culmea e ca tot din toamna anului trecut au aparut si primele zvonuri legate de o pandemie globala, ba chiar s-a derulat celebrul experiment ”Event 201”, finanatat de fundatia Bill & Melinda Gates, care milita pentru reducerea populatiei Terrei, iar magnatul de la Microsoft atragea atentia inca de acum 5 ani asupra unei pandemii decimatoare, ca fiind cel mai mare pericol al economiilor mondiale, mai mare decat un razboi mondial. Nu putini sunt si cei care spun ca acum ne aflam in plin Al Treilea Razboi Mondial, dar nu unul traditional, ci unul hibrid, in care se confrunta – pe fond de coronavirus – marile puteri economice: China si SUA pe de-o parte, Europa si ”coloniile” pe de alta parte.

Ce spun, in esenta, marii ”strategi” ai acestei ”confruntari” – ceea ce urmeaza e o analiza-sinteza facuta jurnalistic -, multi dintre ei doar porta-voci ale Ocultei – cum este ea mentionata de teoriile conspiratiei -, care doreste o noua ordine internationala – o ”tehnocratie” in loc de ”democratie”, in paralel cu masuri luate care sa intrezareasca acest deziderat planetar:

Criza medicala va mai dura inca aproximativ 6 luni, pana la descoperirea unui vaccin sau tratament care sa asigure vindecarea sigura de COVID-19. In acest timp vor muri la nivel mondial – declarati ca avand SARS-COV2 – cateva milioane de oameni (cei mai multi dintre ei neavand drept cauza principala a decesului coronavirusul, dar asa vor fi trecuti in statistici), ucigand multe din persoanele in varsta (atehnologice), panica globala va fi intretinuta de mass-media si de autoritatile din domeniu, care vor lua masuri ale starii de urgenta din ce in ce mai restrictive, care limiteaza libera circulatie, libera exprimare, dreptul la protest etc. (cu masuri aspre de carantinare, amenzi, dosare penale si altele), drepturile omului ajungand incalcate masiv, iar populatia va asista impasibila, ba chiar majoritatea cetatenilor vor cere aceste masuri si vor fi de acord cu ele.

Cand lumea se va trezi la realitate – daca se va mai trezi – va fi prea tarziu. Cei care vor spune adevarul vor fi blamati de ”marea turma”, primind oprobriul majoritatii. Mass-media si retelele de socializare vor functiona din plin in acest sens, iar fake-news-ul va lua o amploare fara precedent ca forma de manipulare a masselor. Pe fondul acestei crize majore, tarile dezvoltate vor rezolva reducerea populatiei ”balast”, adica vor trimite acasa migrantii, cei fara locuri de munca, cei care lucrau la negru, infractorii, prostituatele etc., toti cei care nu-si vor mai avea locul in noua societate tehnologica. Acest ”balast” va migra ”natural” catre tarile de bastina sau catre cele mai putin dezvoltate.

Criza economica va atinge apogeul la momentul cand criza medicala va da semne de ”insanatosire”. Asa ca multa lume nici nu va realiza ca a intrat dintr-o criza in alta, iar cea medicala va ajunge pe locul al doilea, urmand a fi reluata ori de cate ori masurile crizei economice si a celei sociale (restrangerea libertatilor) vor cere o noua situatie de frica globala, o panica generalizata. Vor fi impuse masuri economice care sa tina lumea in casa, dar care sa para la prima vedere utile populatiei, incurajatoare: amanarea creditelor la banci, relaxare la plata utilitatilor, ajutoare de la stat, somajul tehnic, incurajarea muncii de acasa.

Ideea generala e ca lumea sa stea acasa si sa fie pregatita pentru noua revolutie tehnologica: totul pe online, totul in World Wide Web. Mai apoi, lumea nu va mai merge la serviciu, traditional, asa cum faceau 80% din cetatenii planetei. Introducerea sistemelor 5G pentru care se da o batalie grea intre SUA si China, va conduce la o viteza uriasa a netului, la un raspuns instantaneu.

Bancile si marii operatori economici vor incuraja noile tehnologii reducerea populatiei ”balast” si se vor orienta spre ”acoperirea in cyberspace” dupa ce ”acoperirea monetara” traditionala devine desueta (n.r. – intai a fost economia cu acoperire in natura – trocul -, apoi acoperirea in aur a banilor, apoi acoperirea in aur si credite – creante -, acoperirea in aur, credite si bogatii ale solului si subsolului, la care s-au adaugat pe parcurs – odata cu razboaiele locale pentru suprematia in bogatii naturale – ”acoperirea in forta de munca ieftina”, ”acoperirea in tehnologie”… pe rand, aceste ”acoperiri” ale valorii banilor fizici si virtuali au ajuns la plafonare, intrucat nu se mai poate face si ”acoperire pe aerul respirat”, sau ”acoperire in bogatii de pe Marte”… toate acestea erau ”motoare” ale economiei globale false, care asigurau globalizarea si functionarea bancilor si multinationalelor, intr-un urias joc piramidal sortit esecului… deja semnalele aratau ca trebuie cautat si ”altceva”, asa ca se vorbeste acum de ”acoperire in cyberspace”, care include nu numai valoarea din online ca si munca, ci tot sitemul IT, puterea de calcul a computerelor planetare – care se dubleaza la fiecare doi ani – robotica, spatiu virtual etc.).

Se introduce in cat mai multe tari cu economii dezvoltate, la inceput, Venitul Minim Universal (VMU). Adica toti cei care sunt cetatenii unui stat vor incasa o suma lunara indiferent daca muncesc sau nu. Experimentul in acest domeniu a fost facut in tarile nordice ale Europei, cetatenii incasand timp de doi ani cate 500 de euro lunar. Experimentul s-a incheiat in 2019 si concluzia a fost ca oamenii au devenit mai pasnici, mai manipulabili, mai ”fericiti si mai sanatosi”, dar nu a condus la reorientarea fortei de munca. Aceeasi masura a fost experimentată si de Iran in 2011, dar ca o masura religios-socialista. Aici n-a avut mare efect intrucat suma era foarte mica si ca in orice dictatura nivelul de trai era scazut.

Ce inseamna acest VMU? Fiecare cetatean primeste de la stat – ”in mod gratuit (netaxabil), permanent si nerambursabil” – o suma fixa, dupa anumite criterii (nu va fi o suma egala pentru toata lumea): varsta, pregatire profesionala, pregatire intelectuala, creativitate, diverse talente artistice etc., in baza unui chestionar. Sumele vor fi cuprinse astfel intre o valoare exemplificativa – 300 si 1.000 de euro actuali de persoana, functie de punctajul din chestionar, cu o reevaluare anuala (punctajul poate sa creasca sau sa scada functie de noile abilitati/dezabilitati). Acest sistem, cand se va globaliza va conduce la o singura moneda planetara, virtuala, de tip bitcoin, cu acoperire in mediul virtual.

Fireste ca statelor le va conveni acest lucru si iata de ce. Pai, in primul rand bugetarii. Statul cheltuieste lunar sume mari de bani pentru asigurarea unui loc de munca (spatiul, chirie, dotare, facilitati de transport, aglomeratie, poluare, computer, energie electrica, termica, accidente de munca, sanatate, asigurari sociale etc.) cheltuieli de multe ori mai mari decat salariile propriu-zise. Daca lumea munceste de acasa, sau nu munceste si sta doar acasa, aceste cheltuieli scad semnificativ pentru stat. Pe baza VMU fiecare isi asigura acasa aceste cheltuieli de chirie, spatiu de lucru, energie consumata, lipsa transport etc. Peste acest VMU fiecare va lua o leafa pentru munca de acasa prin online pe baza unor comunicatii ce se vor dezvolta exponential odata cu 5G, mai ales in mediul virtual, incat lumea va intra in spatii virtuale si va relationa ca si cum ar fi la serviciu, aproape unul de celalat, desi se vor afla, poate, la capete opuse ale planetei.

Aceste venituri peste VMU vor fi impozitate, vor cere asigurari sociale si medicale si alte forme de taxe, inclusiv ale spatiilor de lucru si ale proprietatilor. Ca o reactie, piata imobiliara va scadea, noile constructii de spatii la fel, intrucat lumea se va aduna sa munceasca ”in familie”, sau in mici comunitati ”de lucru”, impartind spatiile dar insumand VMU ale tuturor membrilor, pentru o mai buna eficienta. Tot ca o reactie, de pilda, turismul se va diminua, va ajunge un lux, ca si transportul aerian, fiind inlocuit cu ”turismul virtual”, cu ”vacante virtuale”.

Se vor dezvolta mijloacele care tin lumea in casa (industria cinematografica, calatoriile ”online”, industria sexului online si robotic – care sunt deja in faza incipienta -, jocurile pe computer, sporturile facute virtual, meciuri de fotbal generate pe teren virtual: un Messi al viitorului va juca de acasa ”din sufragerie”, echipat cu tehnologie care ii va permite sa intre pe un teren din cyberspace, in fata sutelor de milioane de spectatori 3D).

Cei care nu vor fi bugetari, caci s-a pus si intrebarea asta, si vor munci la companii private – in mare parte multinationale, vanzari si servicii online etc. – fireste ca vor fi impozitati peste VMU, la fel si companiile care vor avea taxe suplimentare la stat. Astfel, statul va avea suficienti bani ca sa tina lumea in case (se si experimenteaza chiar in acest moment somajul tehnic cu 75%). Spania a anuntat ca va fi prima tara care, pe fondul crizei de coronavirus, va implementa – deocamdata ”cu caracter temporar” – Venitul Minim Universal).

Odata cu introducerea si pe masura dezvoltarii acestor noi norme, cu o populatie pasnica si tinuta ”in arest la domiciliu”, intr-o lume total virtuala, lucrurile se vor ”limpezi” (deja retelele de socializare realizeaza acest fapt, deocamdata ca nu la o asemenea performanta tehnologica, au deja socializare ”la distanta” – distantare sociala – prezinta filme, poze, concerte si evenimente live, stiri si televiziune live, inchipuiti-va un Facebook peste 10 ani cu tehnologie 5G in care lumea va avea impresia ca intra in spatii virtuale ca si cum ar fi acolo „in persona”).

Tehnocratia prin puterea de calcul uriasa si viteza 5G va crea aceste spatii virtuale perfecte (deja grafica jocurilor pe computer e foarte aproape de asta), incat vor avea loc de pilda operatii la distanta prin mijlocire virtuala pentru pacienti care se afla la sute sau mii de km fata de medicul care ii opereaza cu ajuotul unui robot, vor fi pe strazi masini fara sofer, ale comunitatii, vor disparea masinile personale etc. Robotii industriali vor fi ceva comun – 90% din acoperirea fortei fizice de munca – iar robotii casnici si de divertisment vor deveni la fel de banali precum sunt azi frigiderele si consolele multimedia. Ochelarii virtuali si lentilele de contact pentru mediul virtual – supertehnologizate si superprogramate cu sute de aplicatii – se vor raspandi pe scara larga si vor lua locul smartphone-urilor. Asta, fireste, intr-un interval de 5-10-15-20 de ani, in etape. Dar deja nu mai este vorba despre science-fiction. Cine va detine tehnologia, internetul, viteza 5G, acela va detine puterea si va avea putere si asupra oamenilor.

Criza politica este cea care urmeaza. Lumea ii va vedea pe cei care au implementat tehnocratia in locul democratiei ca pe niste zei care au adus pacea si linistea planetara, fara a realiza ca s-au pierdut libertatile fundamentale. Partidele politice sub forma actuala devin vetuste, inutile. Cand ai o populatie deja tinuta sub control, care nu mai reactioneaza in afara spatiilor virtuale – devenind ”mici dumnezei pe pamant” -, ce nevoie mai ai sa o mai tii ancorata in tabere politice?! Partidele politice nu vor mai exista, cum si celebrul ”dividae et impera”, necesar controlului din asa-zisa democratie, nu va mai fi necesar, caci in spatiile virtuale chiar persoana insasi se ”divide” si ”conduce”, nemaifiind nevoie de comunitati in forma fizica.

Nu va mai exista – de comun acord – dreptul de a alege si de a fi ales. Liderii mondiali se vor alege singuri ca interfete ale unei caste, dupa ce se va fi ajuns la Guvernul Mondial. Caci acolo unde virtualul si cyberspace-ul nu mai are limite si granite totul se va petrece simultan la nivel global, cu un guvern unic, cu o moneda unica, cu o banca unica si o uriasa multinationala globala. La varful piramidei. In jos, coborand piramida vor fi administratii locale etc. Aici trebuie spus ca si sitemul juridic se va schimba total. Va fi unul de tip represiv, cu procese si sentinte virtuale, online, ”de la distanta”.

Arestul va fi evident la domiciliu, asigurat de tehnologie, iar ”detinutul” va evolua intr-un mediu virtual anume ales pentru ”reeducare”. Fortele politienesti vor fi doatate cu cea mai inalta tehnologie de urmarire a persoanelor ”recalcitrante”, asa ca noua ordine globala se anunta un linistita, fara razboaie, crime, violuri – ca in statele de azi democratice – populatia planetei scade in limitele admise de Guvernul Mondial (undeva la maximum doua miliarde populatie planetara, dupa cum anunta Oculta ca e suficienta ”lume” spre a fi controlata complet), reproducerea speciei nemaifiind o necesitate, iar cyber-sexul fiind total satisfacator. Cat despre controlul populatiei din punct de vedere al sanatatii, acesta se poate face cu implanturi, cipuri si alte asemenea ”gadgeturi”, care vor fi ceva banal, ca si cum ai purta azi un inel sau un cercel, sau o proteza de sold.

Nimeni nu va mai sti, din noile generatii, cum a fost inainte, cu democratia, prin manipulare o vor considera o forma istorica invechita, fara continut si progres, ceva la care nimeni nu va mai dori sa se intoarca, fiind generatoare de conflicte, razboaie, inechitati, ”asuprirea omului de catre om”, ”distrugerea mediului inconjurator”, responsabila de ”incalzirea globala” si de rapacitatea capitalismului, care a pus in pericol existenta si sanatatea planetei. Guvernul Mondial, fara razboaie, fara economie concurentiala, fara inechitati intre state, va fi suficient. Ce daca omul nu va mai fi liber? Nimeni nu-si va da seama, nimeni nu va mai sti ce e libertatea adevarata, cea a trupului si spiritului. Caci si religia va fi una singura, una tehnologica, stiintifica, de ale carei dogme vechile generatii s-ar ingrozi. Se va trai intr-un urias comunism virtual, tehnologic, o replica la scara cyberspace a acelei lozinci cu ”societatea multidezvoltata”. Si nu vorbim de un viitor indepartat, in maximum 20 de ani aceste scopuri vor fi atinse.

Nota: Acest articol are la baza articole aparute in presa interna si internationala, ca studii de prognoza sociala, economica, juridica, religioasa, care se pot consulta cu usurinta in mediul online. – sursa: m.ziuanews.ro

