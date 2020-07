Ponta vrea tot mai mult/Mai are șanse Firea?

155486 – 07072020 – Liderul ProRomânia solicită 40 de locuri eligibile pe listele PSD la alegerile parlamentare plus o primărie de sector şi posturi de viceprimar, susţin surse politice pentru Adevărul. În caz contrar, Ponta e decis să candideze la Primăria Capitalei, unde are ca obiectiv un scor de cel puţin 10%. Dacă negocierile dintre Ponta şi Ciolacu eşuează, Gabriela Firea ar putea renunţa la candidatură.

Victor Ponta a crescut treptat pretenţiile în negocierile cu Marcel Ciolacu pentru o alianţă PSD-ProRomânia la alegerile locale şi parlamentare. Întotdeauna, fostul premier a ţintit în primul rând alegerile parlamentare, apoi împărţeala pentru primării.

O oaste numeroasă de senatori şi deputaţi poate decide majorităţi parlamentare şi schimbări de guvern. Spre exemplu, în iarnă, Victor Ponta a cerut 30 de locuri eligibile pentru ProRomânia la alegerile legislative programate la începutul lunii decembrie. În acel moment, partidul condus de Ponta număra 30 de aleşi, transferaţi în mare parte de la PSD. Ulterior, Ponta a crescut în sondaje pe fondul pandemiei de coronavirus. Prin urmare, a ridicat ştacheta la 40 de locuri eligibile, plus o primărie de sector şi posturi de viceprimar în Capitală, acolo unde PSD reuşeşte să se impună.

În ultimele zile, emisarii lui Victor Ponta au solicitat un raport PSD-ProRomânia de 2 la 1 pentru listele de la parlamenare, susţin surse politice pentru Adevărul, scenariu refuzat din start de social-democraţi. ”Exclus. Asta ar însemna ca ProRomânia să obţină peste 50 de mandate, iar PSD vreo 70. I-am pune singuri partidul pe tavă lui Ponta, Practic, PSD ar ajunge la un procent de 15%, dacă e să ne raportăm la numărul de mandate. Ciolacu n-ar trebui să ofere mai mult de 25 de locuri, pentru că ProRomânia nu are primari, nu are structuri în teritoriu. Are doar imaginea lui Ponta”, susţin surse din conducerea PSD pentru Adevărul.

Însă imaginea lui Ponta a dus partidul la 10% în sondaje. Potrivit analizelor sociologice, Capitala e unul dintre rezervoarele electorale ProRomânia. Aşadar, Victor Ponta negociază extrem de dur cu Marcel Ciolacu o alianţă care să o susţină pe Gabriela Firea pentru Primăria Capitalei. Ponta l-a avertizat pe Cioalcu că va candida la Primăria Capitalei în cazul în care liderul PSD nu oferă cel puţin 40 de locuri eligibile pentru ProRomânia la alegerile parlamentare. Candidatura lui Victor Ponta i-ar fi fatală Gabrielei Firea.

”Ponta va rupe din electoratul PSD şi-l va ajuta pe Nicuşor Dan să ajungă primar, exact cum Predoiu a rupt din electoratul PNL în 2016 şi Firea a câştigat alegerile”, susţine unul dintre vicepreşedinţii PSD pentru Adevărul.

Şi Gabriela Firea a recunoscut că Ponta ar fi o piedică suplimentară pentru al doilea mandat. ”Niciodată nu va lua voturi de la PNL, USR, PLUS. Va lua voturi din stânga. Normal ar fi să lucrăm împreună pentru cetăţeni şi negocierea pentru susţinerea la locale să fie una corectă”, a spus, la Antena 3, primarul general, care a apelat şi la rezerva emoţională: ”Eu l-am susţinut pe domnul Ponta la prezidenţiale, deşi eram însărcinată. Am muncit până în ultima zi. Trei săptămâni am suferit, de parcă ar fi fost un membru al familiei mele, când nu a ieşit preşedinte”. Pe de altă parte, există mai mulţi social-democraţi care susţin că Victor Ponta doar şantajează PSD pentru a obţine cât mai multe locuri eligibile la parlamentare.

”Ponta a anunţat că scopul său politic e să candideze la alegerile prezidenţiale din 2024. Dacă ar intra în cursa pentru Bucureşti, ar pierde lamentabil, s-ar face de râs, i-ar dăuna imaginii”, susţin sursele citate. ”Eu cred că domnul Ponta nu va candida la Primăria Capitalei”, a spus şi Lucian Romaşcanu, purtătorul de cuvânt al PSD.

Firea a chemat deja salvarea

Pe de altă parte, unul dintre apropiaţii lui Victor Ponta susţin pentru Adevărul că fostul premier PSD e decis să intre în cursa pentru Primăria Capitalei: ”Ponta e ca Băsescu. Are o armată fidelă grupată în Bucureşti. Sigur că e puţin probabil să câştige primăria, dar un scor de 10% la locale ar fi o victorie importantă obţinută pe persoană fizică, fără o formaţiune puternică în spate. Nu l-ar umili, ci, dimpotrivă, l-ar întări pentru 2024. În plus, ar întări şi partidul pentru alegerile parlamentare, în cazul în care vom merge singuri, nu în alianţă cu PSD”, susţin sursele citate. Mai mulţi lideri din conducrea PSD susţin că Gabriela Firea ar putea să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei în cazul în care Victor Ponta îşi anunţă oficial candidatura.

”Firea pierde cu siguranţă dacă Ponta intră în joc, iar înfrângerea o va scoate pur şi simplu din viaţa politică. Aşadar, Firea nu-şi permite să contabilizeze un eşec, mai degrabă se retrage. Deja a pozat în victimă”, susţin sursele citate, aluzie la faptul că primarul general a chemat ambulanţa, joi, exact în ziua în care un sondaj realizat de INSCOP arăta că Nicuşor Dan ar avea aproape nouă procente peste Gabriela Firea.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter