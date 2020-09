Reportaje-Live: Auziti tunetele?

156377 – 11092020 – Fara o ordine anume, lucrurile stau cam asa:

– exista un risc ca euro sa explodeze. Daca pensiile se majoreaza cu 40% cum vrea PSD raspunsul nu poate fi decat inflatie si dezechilibre. Deja euro este la cel mai inalt nivel din istorie si va creste. Intrebarea este cat va fi dispusa BNR sa ii faca respiratie gura la gura cursului si sa cheltuie din rezerva ca sa il mentina. Mai puneti peste asta deficitele comerciale enorme ale Romaniei care vor creste in lunile urmatoare pentru ca romanu’ cumpara de sarbatori tot ce gaseste.

– sunt turbulente majore pe bursele internationale anuntand criza. Zilele trecute au fost zile negre pe bursele internationale. Actiunile tech se prabusesc. Doar ieri Tesla a cazut cu 21% si este un record absolut al unei caderi de o zi companie tech. Toate acestea arata o tendinta pe termen mediu de scadere a companiilor tech. Eu cred ca vor scadea cu minim 30% pana in decembrie.

– SUA este decisa sa isi mentina cursul competitiv deci tipanitele functioneaza la capacitate maxima. Dolarul a scazut istoric fata de euro. Este de fapt un razboi al exporturilor si al monedelor intre blocul vestic si China. Fiecare incearca sa isi devalorizeze moneda sa isi faca exporturile mai competitive. Euro pare pe termen scurt cea mai buna investitie dar lucrurile se pot schimba rapid.

– Europa are un risc major de recesiune si dezechilibre datorita industriei germane auto dar si exporturilor catre China aflate in scadere. Tot mai multe tari din intreaga lume incep sa isi reorienteze productia catre piata interna si sa renunte la China. Este decizia logica si normala dupa mizeriile facute de China. Europa si in principal Germania este cea mai prudenta in a lua taurul de coarne in special datorita exporturilor de echipamente catre China. Dar este inevitabila ruptura de China. Orice euro cu care platiti un produs chinezesc inseamna plata unui salariu in China si plata unui regim abuziv in loc de plata unui salariu acasa in Europa.

– Italia si Spania vor fi grav afectate de recesiune si asta inca o data pune presiuni imense pe toata Europa. Doar din turism Italia a pierdut 100 miliarde anul acesta in conditiile in care datoriile erau deja la cote de risc fara coronavirus.

– Dar sa revenim la Romania. Din punctul meu de vedere inflatia este inevitabila. Oricum este ciudat ca inflatia este scazuta si impresia mea este ca indicele inflatiei este manipulat grosolan. Daca va uitati in piete, in magazine, la preturi veti vedea ca sunt cu peste 15-50% mai mari ca anul trecut la orice. Ok inteleg ca au scazut putin carburnatii dar in rest eu nu vad nici un fenomen deflationist compensatoriu. Deci de ce e inflatia asa scazuta? Eu nu inteleg.

– cred ca politicienii si BNR vor tine cu orice pret capacul pe oala pana dupa alegerile parlamentare iar dupa potopul. Cred ca din ianuarie incepe marea distractie.

Probabil strategia pe termen scurt trebuie sa fie bitcoin, aur, argint, euro, actiuni pharma. Probabil trebuie evitate imobiliarele, creditele si dolarul.

P.S. Eu cred ca PSD este pregatit sa detoneze bomba nucleara. Bomba este cresterea pensiilor cu 40% in conditiile in care Romania traieste din imprumuturi si suntem in pragul unei criza mondiale. Daca se intampla asta tineti-va bine. Incepe balamucul.

