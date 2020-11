Bogdan Aurescu la conferința internațională Road to Warsaw Security Forum

157209 – 18112020 – Ministrul român de Externe Bogdan Aurescu a participat marți, la conferința internațională Road to Warsaw Security Forum, organizată în format online.

Ministrul Bogdan Aurescu a discutat alături de omologul său ucrainean, Dmytro Kuleba, despre situația de securitate din zona Mării Negre și modalități de întărire a acesteia (Assuring Security in the Black Sea Region: Solutions to Strengthen It). Panelul a fost moderat de Vera Kobalia, fost ministru al economiei și dezvoltării durabile în Georgia, în prezent Young Global Leader în cadrul Forumului Economic Mondial.

Bogdan Aurescu a prezentat preocupările României privind zona Mării Negre, arătând că aceasta a fost afectată, de-a lungul timpului, de numeroase provocări, inclusiv militare. A apreciat că această situație complexă a cunoscut o deteriorare semnificativă odată cu anexarea ilegală a Crimeei și declanșarea războiului din estul Ucrainei, care continuă să afecteze securitatea și integritatea teritorială a acestei țări, dar și securitatea regională și securitatea europeană, în ansamblul său. Ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat că militarizarea peninsulei Crimeea și a bazinului Mării Negre de către Rusia, violențele din estul Ucrainei, acțiunile ostile direcționate asupra vaselor și avioanelor militare din regiunea Mării Negre, utilizarea tacticilor hibride pentru creșterea influenței și presiunii împotriva țărilor Aliate și partenere din zonă contribuie la crearea unei atmosfere de instabilitate, insecuritate și tensiune în regiunea Mării Negre.

Șeful diplomației române a subliniat importanța ca NATO să mențină o atenție constantă asupra evoluțiilor de securitate din zona Mării Negre. A arătat că, progresiv, Alianța a crescut tot mai mult nivelul de conștientizare a importanței Marii Negre pentru securitatea transatlantică, în principal datorită eforturilor României. A evidențiat demersurile de consolidare a posturii aliate de descurajare și apărare pe Flancul Estic, în cadrul prezenței aliate avansate în sudul Flancului Estic în domeniul terestru, maritim și aerian. Salutând progresele înregistrate până în prezent și sprijinul acordat de aliați, a subliniat că este nevoie ca aceste eforturi să continue prin consolidarea prezenței și implementarea tuturor măsurilor decise la nivelul NATO. De asemenea, ministrul Aurescu a subliniat necesitatea asigurării coerenței prezenței aliate pe Flancul Estic, printr-o abordare cuprinzătoare de la nord la sud, ținând cont de evoluția permanentă a mediului de securitate în regiune.

Totodată, având în vedere importanţa strategică în creştere a regiunii Mării Negre, ministrul Aurescu a evocat eforturile României în domeniul apărării, cât și importanța contribuțiilor din partea celorlalți Aliați, reiterând, în context, interesul crescut al țării noastre pentru o prezență militară aliată sporită în România. A indicat faptul că reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai NATO, care se va desfășura la începutul lunii decembrie 2020, va constitui un bun prilej pentru o dezbatere de substanță privind securitatea în regiunea Mării Negre și care se va bucura și de participarea miniștrilor de externe din Ucraina și Georgia. A amintit, în acest cadru, discuția substanțială cu ministrul de externe georgian de astăzi și a salutat prezența în panel a omologului ucrainean.

Astfel, ministrul Bogdan Aurescu a accentuat totodată importanța acordării unei atenții adecvate cooperării și sprijinului pentru partenerii din regiune – Georgia, Ucraina, Republica Moldova – pentru încurajarea proceselor de reformă, consolidarea instituțională, inclusiv în domeniul apărării, precum și pentru creșterea rezilienței acestor state față de provocările diverse cu care se confruntă.

Oficialul român a apreciat că, în paralel cu aspectele de ordin practic, dialogul politic cu Georgia și Ucraina reprezintă un instrument deosebit de valoros care trebuie să continue să fie valorificat adecvat pe linie NATO și UE. În context, a evidențiat interesul și sprijinul constant acordat de România consolidării dialogului și cooperării cu acești parteneri, inclusiv pe teme privind asigurarea securității în regiunea Mării Negre, care reprezintă un obiectiv comun al Alianței și al celor doi parteneri.

Totodată, ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat semnificația rezultatelor alegerilor prezidențiale din Republica Moldova încheiate cu victoria clară a doamnei Maia Sandu, expresie a maturității cetățenilor Republicii Moldova din țară și din diaspora. A subliniat că, prin alegerea lor, cetățenii R. Moldova au demonstrat un angajament clar față de un viitor și un parcurs democratic și european cert și dorința fermă de a avea instituții performante, în serviciul cetățenilor, care să respecte statul de drept. Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat, cu acest prilej, susținerea fermă a României pentru efortul de reformă reală, în spirit european, al R. Moldova, în baza Parteneriatului Strategic între România și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Conferința internațională Road to Warsaw Security Forum (https://warsawsecurityforum.org/) este organizată de Fundația Casimir Pulaski din Polonia și de German Marshall Fund SUA, în parteneriat cu NATO și Biroul de securitate națională al Președintelui Poloniei, în pregătirea Forumului de Securitate de la Varșovia, programat pentru primăvara anului 2021.

