Deputatul Ana Loredana Predescu s-a alăturat primei rețele parlamentare internaționale destinată educației

158675 – 07032021 – Deputatul PPU (social-liberal) Ana-Loredana Predescu, membru al Comisiei pentru învățământ din Parlamentul României, s-a alăturat Rețelei Parlamentare Internaționale pentru Educație (IPNEd).

Alături de colegii săi din cadrul IPNEd, deputatul Predescu, explorează oportunitatea implementării unui proiect sprijinit internațional, menit să relanseze economia națională afectată de pandemie.

La solicitarea sa, Ana Loredana Predescu a primit din partea celorlalți membri ai IPNEd o serie de studii și modele de bune practici din alte state. Acest proiect are în vedere introducerea orelor de educație antreprenorială în școlile de arte și meserii, prin care elevii să dobândească cunoștințe și aptitudini pentru dezvoltarea unor mici afaceri.

”Am fost onorată să primesc această invitație. Am pornit colaborarea promovând un proiect de suflet, un proiect în care cred cu toată convingerea, respectiv, introducerea și susținerea concretă a orelor de educație antreprenorială în școlile de arte și meserii. Este un proiect derivat din inițiativa CONAF, al cărui membru am fost, aceea de a sprijini introducerea antreprenoriatului în sistemul național de învățământ. În contextul în care economia României a resimțit un șoc puternic din cauza pandemiei de coronavirus, PIB-ul a scăzut, numărul șomerilor a crescut, numărul firmelor care și-au închis activitatea a scăzut cu 23,93 % (25.470 de firme) față de aceeași perioadă a anului 2019, consider că apariția micilor afaceri va relansa motoarele economiei României. Se vorbește din ce în ce mai mult despre nevoia de adaptare a programei școlare la cerințele și nevoile de pe piața muncii. Prin urmare, consider că un om care învață o meserie necesară, cum este cea de tâmplar, patiser sau sudor, dacă beneficiază de informațiile necesare, își poate transpune meseria într-o mică afacere. Cercetările arată că tinerii care beneficiază de ore de antreprenoriat, au șanse de 3 până la 6 ori mai mari de a-și deschide o afacere ulterior, într-un anumit moment al vieții, comparativ cu cei care nu beneficiază de educație antreprenorială”, a declarat deputatul Predescu.

Cele 3 priorități ale IPNEd, în cadrul căreia sunt reuniți peste 40 de parlamentari de pe cinci continente, sunt Finanțare – Echitate – Acces la educație.

