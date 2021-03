Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA, premiat

158842 – 18032021 – Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA a obtinut recent din partea Institutului Unificat pentru Cercetari Nucleare (IUCN) – Dubna, Rusia, premiul I pentru lucrarea „Sistem de magnet supraconductor de temperatura ridicata (HTS), pentru difractometrul cu neutroni DN-12 de la instalatia IBR-2, cu camera de inalta presiune ce functioneaza in camp magnetic de pana de 5 T la si temperatura de 4,5 – 300 K”.

Lucrarea a fost realizata de ICPE-CA in cadrul proiectului „Dezvoltarea unor tehnologii noi in scopul realizarii bobinelor HTS prin optimizarea parametrilor functionali ai unui generator de camp magnetic uniform si de intensitate mare” ce s-a desfasurat in perioada 2018-2019.

Proiectul a fost realizat in parteneriat cu Laboratorul Frank de fizica neutronilor din IUCN- Dubna.

Aspectele inovative ale electromagnetului supraconductor de temperatura inalta sunt legate de utilizarea supraconductorilor HTS si a racirii criogenice (4.5 K) conductive cu crioracitoare, ceea ce aduce beneficii atat in domeniul aplicatiilor din fizica nucleara (diverse sisteme de masura pentru temperaturi joase si campuri magnetice intense), cat si in industrie sau medicina, in procesele care necesita campuri magnetice intense (imagistica medicala).

Acest premiu reflecta, inca o data, caracterul aplicativ de nivel inalt al cercetarilor desfasurate de ICPE-CA in domeniul ingineriei electrice, in beneficiul institutiilor publice si private, anunță Biroul de presa ICPE-CA.

