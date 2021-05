Nicușor Dan: Încep procedurile pentru achiziționarea ELCEN de către Primăria Capitalei

159591 – 13052021 – Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, s-a întâlnit miercuri cu Virgil Popescu, ministrul Energiei, pentru a discuta despre situația sistemului de termoficare din București. Primarul general spune că a reafirmat intenția Primăriei Capitalei de a cumpăra ELCEN, pentru ”a avea un sistem de producție și distribuție a energiei termice aflat sub controlul municipalității, deci mai eficient și mai simplu de gestionat”.

Nicușor Dan: Am avut azi o întâlnire cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru a continua discuțiile despre îmbunătățirea sistemului de termoficare al Bucureștiului. Am reafirmat intenția Primăriei Capitalei de a cumpăra producătorul de energie ELCEN, pentru a avea un sistem de producție și distribuție a energiei termice aflat sub controlul municipalității, deci mai eficient și mai simplu de gestionat. Autoritățile centrale susțin această soluție, pe care eu o consider un element extrem de important în efortul de a asigura buna furnizare a apei calde și căldurii în București.

Urmează, de comun acord cu Ministerul Energiei, pași concreți în vederea achiziției ELCEN.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...