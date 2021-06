Scumpiri la energie ”pentru toată lumea”

160034 – 14062021 – Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarant la Digi 24 că oamenii trebuie să se intereseze care sunt cele mai avantajoase oferte pentru gaze și electricitate pentru că cine nu face nimic de la 1 iulie va avea de pierdut. Chiar dacă acum diferențele de cost nu sunt atât de mari, ele se vor vedea la iarnă mai ales la factura de gaze. Chirițoiu a atras atenția însă că ”nu e foarte simplu să pricepi facturile de gaze și electricitate” și că ele ”ar putea fi un pic mai prietenoase”. ”A apărut momentul de criză din ianuarie, lumea s-a alertat, am văzut creșteri mari la electricitate, pe care acum le vedem în inflație. Mare parte din creșterea prețurilor din ultimele luni e legată de creșterea prețului la energie. E bine că se liberalizează piața de gaze și piața de electricitate la casnici. Important e să convingem cât mai mulți oameni să treacă la contracte care să fie mai avantajoase pentru ei. Contractele de la 1 iulie nu vor fi cele mai avantajoase condiții posibile, furnizorii și de gaze și de electricitate vor avea în oferta lor și și contracte care sunt mai avantajoase pentru clienții casnici, dar dacă ei nu vor face efortul să se intereseze și să încheie aceste noi contracte vor fi mutați în contracte mai scumpe. Cine nu face nimic la 1 iulie pierde. Momentan în realitate, la electricitate, diferența este de 10 – 20 lei la consum la o gospodărie medie. La gaze, acum, vara, diferența nu e mare, dar când va veni iarna, la cei care se încălzesc pe gaze, estimările noastre sunt că diferența pe lună va fi de cam 100 – 200 de lei. Nici eu nu m-am organizat bine, am trecut abia în ianuarie, am prins și eu vreo două luni de iarnă pe contractul vechi. La noi timpul e problema cea mai mare. Nu e foarte simplu să pricepi factura de gaze și electricitate, pot fi un pic mai prietenoase. N-am stat să fac calcule foarte amănunțite, am mers ochiometric. Dar am colegi care știu exact câți bani economisesc. Sunt clar oameni mai judicioși cu banii proprii decât reușesc eu să fiu”, a declarat Chirițoiu.

De la 1 iulie vor fi creșteri de prețuri și la gaz, și la energie electrică – mai ales pentru cei care nu și-au schimbat contractele pentru a trece în piața concurențială și rămân în serviciul universal. La gaz vor fi scumpiri între 20 și 25 la sută „cam pentru toată lumea”, în timp ce la energie electrică, pentru cei care nu au schimbat contractul, creșterile se vor situa între 5 și 7 la sută de la 1 iulie și probabil că va mai fi o creștere similară la sfârșitul anului, spune Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei.

