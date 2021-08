România, patru medalii la Olimpiada Internațională de Chimie din Japonia

160751 – 08082021 – Triumf românesc în Japonia, la chimie. Elevii noștri au obținut trei medalii de aur și una de argint la Olimpiada Internațională. Este cel mai bun rezultat din ultimii cinci ani. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, olimpiada a fost organizată anul acesta online.

Alexandru Dianu – olimpic la chimie: Se simte foarte bine faptul că am obținut această medalie de aur, era un vis de al meu de foarte mult timp. Chiar mă bucur că am reușit până aici și am ajuns să obțin acest rezultat care e practic cel mai bun pe care puteam să-l obțin. Anul viitor, după ce termin clasa a 12-a, o să mă duc la facultate în ceva ce are legătură cu chimia și științele naturale.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...