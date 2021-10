Primarii municipiilor reședință de județ – incluși pe lista beneficiarilor de informații

161606 – 08102021 – Membrii Comisiei parlamentare pentru controlul activității SRI au efectuat o vizită de lucru la Galați, la Direcția Regională de Informații Moldova Sud a Serviciului Român de Informații, cu competențe în județele Galați (sediul principal), Bacău, Brăila, Buzău și Vrancea.

Senatorul Cristian Chirteș, președintele Comisiei SRI din Parlament: ”Am participat, alături de colegii din Comisie, la o activitate de control parlamentar la Galați, unde am avut mai multe întâlniri cu conducerea SRI din regiunea Moldova Sud. A fost o acțiune care figura în planul nostru de control pe acest an. Deplasarea Comisiei în teritoriu a fost amănunțit pregătită și am avut astfel, la Galați, o serie de discuții foarte aplicate, concrete, referitoare la organizarea și activitatea direcției, la principalele riscuri de securitate în regiune, cum ar fi migrația sau amenințările transfrontaliere, dar și despre adaptarea operațiunilor și a resursei umane la noile provocări generate de pandemia de Covid-19. Am discutat și la Galați despre faptul că schimbarea legilor securității nu mai suportă amânare. Efectiv, munca celor din serviciu și nu doar de la SRI, ci și din structurile de apărare, este îngreunată de lacunele legislative în combaterea provocărilor actuale de securitate. Referitor la actualizarea legilor, am analizat și am ajuns cu toții la concluzia că și primarii municipiilor reședință de județ trebuie să fie incluși pe lista beneficiarilor de informații, așa cum sunt președinții consiliilor județene și prefecții. Vom face această propunere în Parlament”.

