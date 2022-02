8 februarie, Ziua Siguranţei pe Internet

163397 – 08022022 – Ediţia a XIX-a, Ziua Siguranţei pe Internet 2022, sărbătorită în peste 100 de ţări din toată lumea, se desfăşoară anual sub egida reţelei europene “INSAFE” – European Safer Internet Network, în scopul promovării utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil a tehnologiei, mai ales în rândul copiilor şi adolescenţilor.

Organizatorii doresc să scoată în evidenţă utilizarea pozitivă a tehnologiei, rolul pe care îl joacă în viaţa fiecăruia dintre noi şi face apel la tineri, părinți, profesori, asistenți sociali, companii, politicieni, oameni ai legii să se unească pentru un internet mai bun.

În fiecare zi, milioane de oameni folosesc internetul. Informaţii, tranzacţii online, e-mailuri, jocuri, muzică, activităţi pe care majoritatea dintre noi le depunem online. Din păcate, există şi oameni care profită de tot acest trafic, reuşind să fure informaţii personale şi confidenţiale.

Pentru a fi un beneficiu pentru toţi, şi internetul, ca societate virtuală, are propriile sale reguli care se cer respectate pentru buna funcţionare.

Neticheta este codul social al internetului, având în definiţie cuvintele net, reţea, şi eticheta, şi reprezintă regulile de conduită propuse sau recomandate internauţilor.

Spiritul netichetei este acela de a fi civilizat şi de a respectă câteva reguli de bază care constau în: corectitudinea şi onestitatea mesajelor, a nu urma link-uri de tip pop-up şi spam-uri, şi nici a le crea, utilizarea site-urilor web securizate şi respectarea normelor unui site web, şi, la fel de important, respectarea dreptului la intimitate şi imagine în orice acţiune, inclusiv în crearea de profiluri pe reţelele sociale şi în postarea de comentarii.

În concluzie, comportamentul politicos şi prudent va promova “o cybersferă” pozitivă în care utilizatorii vor comunica eficient.

Copiii si adolescenţii sunt printre cei mai mari consumatori de internet, chat online, messenger. Însă, în afara informaţiilor interesante şi a multitudinii de jocuri, internetul este plin şi de informaţii inadecvate şi de pericole, iar copiii pot fi expuşi intenţiilor răuvoitoare ale unor persoane.

Una dintre cele mai mari primejdii la care se expun copiii şi adolescenţii când accesează Internetul în lipsa părinţilor este hărţuirea online.

Când primesc mesaje cu conţinut sexual sau ameninţări, copiii se ruşinează sau se sperie şi cred că spunând părinţilor vor înrăutăţi situaţia. Sub adăpostul relativ al anonimatului, la care se adaugă riscul relativ scăzut de a fi identificaţi şi prinşi, indivizii periculoşi devin tot mai îndrăzneţi faţă de minori.

Reguli şi sfaturi pentru copii

Regula nr. 1

Persoanele pe care nu le cunoşti sunt persoane străine. Acestea pot fi altcineva decât spun că sunt.

Regula nr. 2

Poartă-te frumos cu ceilalţi pe internet, aşa cum o faci la locul de joacă.

Regula nr. 3

Nu spune nimănui adresa ta, şcoala la care înveţi sau alte date personale despre tine.

Regula nr. 4

Dacă simţi că ceva este în neregulă spune părinţilor sau unei persoane adulte în care ai încredere.

Reţine!

Părinţii tăi sunt persoane de încredere cu care poţi să vorbeşti despre activitatea ta pe internet. Stabileşte împreună cu ei o listă de situri sigure şi un program pentru folosirea computerului.

Parolele conturilor tale sunt secrete şi îţi aparţin. Ele sunt ca şi cheile de la casă, nu le dai nimănui, nici măcar cunoştinţelor.

Nu da persoanelor întâlnite pe internet informaţii despre tine sau familia ta – poze cu tine, adresa ta de acasă, numărul de telefon, şcoala la care înveţi, locul de muncă al părinţilor.

Internetul este un spaţiu public la care oricine are acces. Nu posta poze sau informaţii personale pe internet, pentru că alţii le pot vedea.

Nu tot ceea ce vezi sau citeşti pe internet este adevărat sau potrivit vârstei tale. Ai mare grijă să intri pe situri sigure şi să verifici cu părinţii tăi informaţiile citite.

Nu răspunde mesajelor supărătoare sau care conţin cuvinte sau imagini nepotrivite. Blochează persoana care le trimite şi spune-le părinţilor.

Dacă s-a întâmplat ceva pe internet care nu ţi-a plăcut, te-a speriat sau, pur şi simplu, nu ai înţeles, poţi oricând să te opreşti din navigare. Vorbeşte direct cu părinţii tăi sau cu un adult în care ai încredere şi explică-le ce te-a îngrijorat.

Pornografia este o altă problemă majoră, iar internetul abundă în site-uri cu astfel de materiale, multe dintre ele uşor accesibile. “Click only if you are 18 years or older” nu îi opreşte pe cei mici să acceseze aceste materiale.

Specialiştii au create programe speciale care, odată instalate în PC-uri sau laptop-uri, blochează accesul pe site-urile cu conţinut nepotrivit.

Pe de altă parte, părinţii pot verifica dacă serviciul de internet folosit are o politică corespunzătoare, care să explice clar cum vor fi folosite informaţiile, pe ce perioadă de timp şi în ce scopuri.

Tot părinţii sunt cei care pot urmări pe cel fel de site-uri sau portaluri intră copii lor, cu ajutorul furnizorilor de internet. Aceştia din urmă oferă o listă exactă a site-urilor accesate de toate computerele dintr-o casă.

Copii, părinţi, specialişti, cadre didactice “Together for a better internet!”

