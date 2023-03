168316 – 23032023 – Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta este gazda evenimentului „Update on nontuberculous mycobacteria pulmonary disease” organizat în colaborare cu ADVANCE TB sub egida European Cooperation in Science and Technology (COST), anunțat pe pagina de Facebook a institutului.

Evenimentul are ca invitați speekeri din România, Germania, Olanda, Suedia, Croația, Spania, Marea Britanie, a căror activitatea științifică și interes vizează elemente de epidemiologie, diagnosticul și tratamentul micobacterilor nontuberculoase (NTM), dar și aspecte cu privire la mecanismele imune ce favorizează dezvoltarea bolii la pacienții cu afectare pulmonara în cadrul infecției cu NTM.

COST are ca scop oferirea unei platforme de colaborare între clinicieni, cercetători, mediile academice, industrie medicală și organizații non-guvernamentale pentru a stimula și promova cercetarea în diferite domenii. Activitatea se desfășoară în mai multe direcții: dezvoltarea de noi protocoale clinice și de cercetare, stimularea producerii unor noi metode de diagnostic, dar și prin diseminarea informației științifice prin diferite cursuri, workshopuri și schimburi de experiență.