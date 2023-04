Jurnalist împușcat în Herson

168687 – 27042023 – Doi jurnaliști care lucrau pentru ziarul italian La Repubblica au fost atacați în data de 26 aprilie 2023, în timp ce transmiteau din apropierea podului Antonivskiy de la periferia orașului Herson, în sudul Ucrainei. Un jurnalist ucrainean care lucra ca reparator, Bogdan Bitik, a fost împușcat. Colegul său italian, Corrado Zunino, a fost rănit la umăr.

Zunino purta o vestă antiglonț inscripționată „PRESS”, dar nu este clar dacă și Bitik purta una. Atacul a fost efectuat ”cel mai probabil de lunetişti ruşi”, relatează ziarul.

„Sunt bine, am o rană la umărul drept, de la glonțul care l-a lovit pe marele meu prieten Bohdan”, a declarat Corrado Zunino pentru La Repubblica.

„Am trecut de trei puncte de control, Bogdan a vorbit cu armata ucraineană și ne-au lăsat să trecem fără probleme. Nu era o zonă de luptă. Apoi am fost loviți, l-am văzut pe Bogdan la pământ, nu se mișca. M-am târât până am ieșit din linia focului. Am alergat până am dat peste mașina unui civil. Eram plin de sânge,

Am fost dus la spitalul din Herson”.

Federația Europeană și Internațională a Jurnaliştilor (EFJ-IFJ) s-a alăturat afiliatului lor italian, FNSI, pentru a-și exprima cele mai profunde condoleanțe rudelor și colegilor lui Bogdan Bitik și solidaritatea cu Corrado Zunino.

„Ambuscada și moartea lui Bogdan Bitik sunt o veste înfricoșătoare. Și ne reamintește tuturor de rolul fundamental al corespondenților de război care ne informează de pe teren”, a scris pe Twitter președintele FNSI și jurnalistul Rai, Vittorio di Trapani.

Președintele Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina (NUJU), Sergiy Tomilenko a adăugat: „Uciderea jurnalistului ucrainean Bogdan Bitik și rănirea jurnalistului italian Corrado Zunino sunt încă o crimă de război a rușilor. Este, de asemenea, o dovadă a pericolului pe care îl reprezintă profesia noastră. Uniunea Națională a Jurnaliştilor din Ucraina le mulţumeşte curajoşilor jurnalişti italieni care lucrează în prima linie. Facem apel la sindicatul jurnaliştilor italieni şi La Repubblica să garanteze protecţia drepturilor fixatorului ucrainean ca membru al echipei mass-media italiene”.

Bogdan Bitik este al 13-lea lucrător media ucis la datorie de la invadarea, la 24 februarie 2022, a Ucrainei de către Federația Rusă.