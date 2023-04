Klaus Iohannis: Atâta vreme cât voi avea un cuvânt de spus și cred că voi mai avea un cuvânt de spus, nu vor exista tăieri de salarii

168560 – 13042023 – Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, 13 aprilie 2023, declarații de presă la finalul vizitei la Renewable Energy School of Skills din Constanța.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor de presă:

Bună ziua!

Am vizitat astăzi un centru de formare, putem să-i spunem, este un fel de școală în care oamenii interesați sunt pregătiți pentru a fi tehnicieni în zona regenerabilelor. Este vorba de tineri care vor să se califice, dar și de adulți care vor să se recalifice. Ați fost unii dintre dumneavoastră împreună cu mine, ați văzut baza tehnică. Este un centru, care după părerea mea, funcționează foarte, foarte bine. Din ce am aflat astăzi, din discuții, deja în ultimii mai mult de 10 ani, aici s-au format peste 10.000 de specialiști în acest domeniu. Pentru noi, în România, este o zonă foarte importantă în condițiile în care vrem să extindem considerabil zona de regenerabile. Asta din mai multe motive – vrem să protejem mediul, vrem să luptăm împotriva schimbărilor climatice, vrem să dispunem de cât mai multă energie din surse regenerabile. Regenerabile, în principal, aici vorbim despre eolian, adică să recoltăm energia vântului și despre fotovoltaice, adică să recoltăm energia solară. Ne află aici, lângă Constanța, în Dobrogea, unde condițiile naturale sunt propice, avem și foarte mult soare, avem și foarte mult vânt și, în mod natural, regenerabilele au luat un avânt semnificativ aici, în zonă. După părerea mea, astfel de centre trebuie extinse în condițiile în care peste tot în România dorim să avem o dezvoltare semnificativă pe regenerabile, asta însemnând și în stil industrial, dar în același timp înseamnă și individual. Tot mai mulți români vor dori să-și transforme felul în care generează sau consumă energie, există o tendință clară sprijinită și prin fonduri europene de a amplasa, de exemplu, panouri fotovoltaice pe case, pe blocuri. Noi, ca și Stat, încurajăm puternic acestă tendință. I-am felicitat pe cei pe care i-am întâlnit astăzi în centru, este o echipă tânără, o echipă foarte energică, un foarte bun exemplu pentru alte dezvoltări similare.

Dacă aveți întrebări și cred că aveți, poftiți!

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

Jurnalist: Domnule Președinte, considerați că situația economică în care se află România în acest moment impune concedieri în sistemul public și tăierea salariilor angajaților de la stat? Sau cum vor arăta măsurile pentru reducerea cheltuielilor, ținând cont și de declarațiile ministrului Boloș?

Președintele României: Este, într-adevăr, o discuție în spațiul public care, după părerea mea, a luat-o într-o direcție complet greșită și o să vă spun imediat ce cred că se poate face. Situația economică în România este bună, avem creștere economică, avem dezvoltare, cu toate că suntem în mijlocul mai multor crize, generate în principal de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. În același timp, România dispune de oportunități imense de a obține bani europeni. Dacă vă amintiți, acum ceva vreme, când s-au negociat fondurile europene și fondurile pentru PNRR, am fost cu echipă la Bruxelles, unde am negociat patru zile și patru nopți și am obținut atunci 80 de miliarde de euro, fonduri europene și fonduri pentru PNRR pentru proiecte din România. Este o oportunitate imensă și treaba Guvernului este, clar, să creeze cadrul pentru ca acești bani să fie atrași în folosul firmelor românești, în folosul românilor, în ansamblu pentru a dezvolta economia românească. Asta trebuie să facă Guvernul. Se pare că atunci când s-a construit bugetul pentru anul în curs, pe 2023, a existat o oarecare suparevaluare a capacităților de colectare. Adică Guvernul a crezut că cei de la Fisc vor aduna mai mulți bani, ca să zic așa, simplu, pe românește, lucru care nu s-a întâmplat chiar așa. Însă, nu există nicio gaură și nu există nicio perspectivă tristă. Trebuie corectate lucrurile. Evident că trebuie corectate și pe colectare, adică Fiscul trebuie să se miște un pic mai bine, dar trebuie corectat și pe partea de cheltuieli. Asta înseamnă că la anumite capitole banii trebuie folosiți mai judicios, nu este nevoie de tăieri. Și ca s-o spun foarte clar, să înțeleagă toată lumea, atâta vreme cât voi avea un cuvânt de spus și cred că voi mai avea un cuvânt de spus, nu vor exista tăieri de salarii. Deci, repet, nu vor exista tăieri de salarii. Ideea mea și a Coaliției nu este să băgăm România în vreun scenariu de austeritate. S-a dovedit când am avut criza bancară 2008, 2009, 2010 că austeritatea nu este o soluție și sper să rețină bine toți politicienii și cvasi-politicienii. Austeritatea nu este o soluție. În consecință, nu vor exista tăieri de salarii. Eu nu-mi doresc ca prin dezvoltarea României și prin atragerea de fonduri europene românii s-o ducă mai rău. Este o absurditate. Eu vreau ca românii să o ducă mai bine și oricine în spațiul public spune altceva este în eroare. Repet, nu vor exista tăieri de salarii. Nu există un astfel de concept la nivelul meu, nici la nivelul Coaliției și vreau să fie foarte bine înțelese aceste lucruri, mai ales acum, în prag de sărbători. Ultimul lucru pe care mi-l doresc acum, în prag de sărbătoare, să-și facă românii griji că li se taie salariile sau vor fi dați afară. Nu vor fi dați afară și nu se taie salariile. Oricine afirmă altceva greșește!

Jurnalist: Dacă nu vor exista aceste tăieri de salarii, Administrația Prezidențială ce măsuri va lua pentru a reduce toate cheltuielile?

Președintele României: Administrația Prezidențială se va încadra în prevederile bugetare care au fost aprobate prin legea bugetului. Sunt complet împotriva unor tăieri alandala. Eu, personal, sunt de mult în administrație, în politică, am văzut tot felul de măsuri alandala, cu tăieri de salarii, cu tăieri pe cheltuieli curente, toate prost gândite. Eu îmi doresc și asta le-am transmis celor din Coaliție, îmi doresc un plan judicios, făcut cu cap. Adică tăiem de acolo unde se poate tăia fără a pune ceva în dificultate. Deci să nu vă așteptați să agreez sau să salut tăieri care se fac așa din pix, din biroul unui ministru. Nu așa trebuie să se lucreze și nu suntem în situația să facem niște tăieri senzaționale și în niciun caz nu suntem în situația să facem tăieri din banii românilor.

Jurnalist: Domnule Președinte, s-au votat mai multe beneficii pentru unii bugetari în ultima vreme. Un exemplu concret: salarii mai mari pentru primari, un proiect care acum așteaptă o decizie privind promulgarea, la dumneavostră practic. În același timp, Coaliția, Guvernul, de fapt, cere reducerea cheltuielilor. Putem să spunem că în acest context putem să vorbim despre o țopăială fiscală așa cum chiar dumneavostră ați atras atenția în cazul unor guvernări anterioare?

Președintele României: Dacă mai continuă discuțiile cu tăieri de salarii și alte lucruri, da, putem să vorbim și de o țopăială, dar o să am grijă să nu ajungem într-o țopăială bugetară. Este una ce s-a votat în Parlament și, apropo, am promulgat acea lege și este altceva ce trebuie făcut pentru a ajusta cheltuielile bugetare. Una este una, alta este alta. Una este o corectură care s-a făcut în Parlament, alta este o corectură care trebuie făcută de acolo de unde s-a greșit din capul locului, de la Finanțe. Dacă au supraevaluat bugetul, acum n-au decât să găsească metode smart pentru a readuce bugetul în limite realizabile.

Jurnalist: O completare aș mai avea, dacă îmi permiteți, tot în această idee a reducerilor cheltuielilor – în cazul Administrației Prezidențiale, voiam să vă întreb de ce nu sunt publice cheltuielile privind deplasările efectuate de Administrația Prezidențială.

Președintele României: Fiindcă așa este legea.

Jurnalist: În ultimele zile au apărut documente importante scurse de la Pentagon care arată sprijinul oferit de România Ucrainei. Concret, cum a ajutat România Ucraina de când a început războiul?

Președintele României: Concret, în toate felurile în care a fost posibil și asta am spus de la început. Noi sprijinim Ucraina cu tot ce putem și tot ce au ei nevoie. Este un sprijin multisectorial, multifațetat. Unele aspecte sunt foarte bine cunoscute publicului, de exemplu, ajutorul umanitar, dar există și ajutor de specialitate, care se negociază și se discută între, cum spune numele, specialiști.

Jurnalist: Domnule Președinte, având în vedere protestele fermierilor din ultimele zile, ce măsuri credeți că ar trebui să se ia, să se interzică tranzitul și importul de cereale din Ucraina?

Președintele României: Acum, poate vă amintiți că eu am fost dintre primii care au atras atenția că este o problemă și am reușit destul de repede, cam în două ore, să inițiez primul ajutor concret, adică o suplimentare a banilor europeni pentru compensații pentru fermierii români. Însă este prea puțin și trebuie mers mult mai departe. Pot să vă spun, în premieră sau în exclusivitate, cum vreți, că în ședința de CSAT de alaltăieri am discutat această chestiune și i-am rugat pe reprezentanții guvernului să găsească cele mai bune metode pentru a corecta situația. Noi ajutăm Ucraina și suntem super deschiși, ca să spun așa. Le-am facilitat tranzitul de cereale peste jumătate, nota bene, peste jumătate din ce a exportat Ucraina a trecut prin România, drum, cale ferată, port, deci o cantitate imensă, peste 14 milioane de tone de cereale am exportat prin România și o face în continuare. Nu le luăm impozit, nu le luăm taxe pe asta. Deci sunt exceptați de la taxe, dar acest ajutor este pentru Ucraina și în niciun caz nu putem să acceptăm să se întoarcă împotriva fermierilor români. Nu asta este ideea și de aceea trebuie găsite cele mai bune soluții pentru a proteja fermierul român și pentru a ajuta, în același timp, Ucraina. Am promisiuni că se lucrează pe aceste chestiuni și se vor găsi soluții.

Jurnalist: Bună ziua, cum vedeți posibilitatea de comasare a alegerilor și dacă este constituțională o astfel de variantă?

Președintele României: Comasarea alegerilor se discută în partide, este o variantă care este posibilă, este posibilă constituțional, însă nu este posibil să aducem parlamentarele mai aproape. Este însă posibil să fie amânate localele. Dacă asta este o soluție sau nu, vom vedea pe parcurs. Au existat prime discuții la nivelul Coaliției, încă se evaluează dacă aduce ceva – dacă n-aduce nimic, nici pentru cetățean, nici pentru partide, nu trebuie făcut. Însă, confirm, există această discuție, soluții tehnice constituționale ar exista, dar ele vor putea fi puse în operă doar atunci când de aici apare un beneficiu evident. Totuși, aș intra un pic în materie – de ce se discută? În mod normal, în România, în anul viitor, în 2024, am avea cam multe alegeri. Este o realitate. În primăvară ar fi europarlamentare, toamna devreme ar fi locale, toamna târziu ar fi parlamentare și toamna, și mai târziu, ar fi prezidențiale. Ori patru rânduri de alegeri complicate într-un singur an sunt problematice. Vă dați seama că, începând din această toamnă până la sfârșitul anului viitor ne-am afla permanent într-o competiție electorală, cu campanii electorale, cu certuri la televizor, pe rețele sociale. Evident, pentru dumneavoastră din media ar fi un festival, dar pentru români nu știu dacă ar fi un festival și nu știu dacă ținând țara un an și jumătate în alegeri facem un lucru bun pentru oamenii simpli. Până la urmă, oamenii vor să vadă că se ocupă cineva de problemele lor, că țara merge înainte, că se folosesc banii europeni și nu se discută doar la televizor, și așa mai departe. Deci, un temei pentru discuție există, dar încă nu există o decizie luată.

Vă mulțumesc tuturor! Vă doresc Sărbători fericite!